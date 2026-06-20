Oficial y confirmado: la nueva ley de Florida que cambia los requisitos para obtener una licencia de enfermería desde 2027

Durante el período de sesiones de 2026, los legisladores de Florida aprobaron una nueva ley que modificará las condiciones para obtener una licencia inicial de enfermería en el estado. La norma entra en vigor este 1° de julio, pero el nuevo requisito comienza a aplicarse a partir del 1° de julio de 2027.

Qué dice la nueva ley de Florida que cambia los requisitos para obtener una licencia de enfermería

A partir del 1° de julio de 2026 entra en vigor la ley del Senado 340 (SB 340), aprobada en la sesión legislativa de 2026. La normativa introduce modificaciones a la sección 464.008 de los Estatutos de Florida, que regula los requisitos para obtener una licencia por examen en enfermería.

A partir de julio, para obtener su licencia en Florida, los enfermeros deberán realizar un curso específico sobre la trata de personas Freepik - Freepik

La medida exige a los aspirantes a obtener una licencia inicial como enfermero registrado (RN) o enfermero práctico licenciado (LPN) que completen un curso específico de dos horas sobre trata de personas.

Aunque la ley entrará en vigor este año, el nuevo requisito comenzará a aplicarse a partir del 1° de julio de 2027. Por ese motivo, el cambio impactará en futuros solicitantes de licencias iniciales y no en quienes ya ejercen.

El curso debe ser de dos horas de duración y estar aprobado por la Junta de Enfermería (Board of Nursing). En cuanto al plazo, las autoridades exigen que se complete antes de la graduación.

Durante su proceso, el proyecto recibió un apoyo unánime. Fue aprobado por el Senado con 38 votos a favor y 0 en contra, luego recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes con 113 votos a favor y 0 en contra y, finalmente, el gobernador la firmó el 21 de mayo.

Enfermería: el panorama de Florida y EE.UU.

A nivel nacional, la demanda de enfermeros registrados continúa en crecimiento. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS, por sus siglas en inglés), el empleo de enfermeros registrados crecerá 5% entre 2024 y 2034, y se proyectan alrededor de 189.100 vacantes anuales durante ese período.

Además, un análisis publicado por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en inglés) en noviembre de 2022 y citado por la Asociación Americana de los Colegios de Enfermería, proyectó una escasez de 63.720 enfermeras registradas a tiempo completo para 2030.

Estados Unidos enfrenta una escasez de licenciados en enfermería, mientras que Florida lidera al país en porcentaje de graduación del sector Freepik

Contrario al escenario nacional, el gobierno de Florida impulsa los estudios en el sector desde 2022, cuando creó los programas Line y Pipeline. Desde entonces, según un comunicado de prensa del gobernador, el estado invirtió más de US$485 millones en educación de enfermería.

Según especificó la oficina de DeSantis, se otorgaron más de US$85 millones a través del programa Line: US$61,5 millones a universidades estatales e instituciones privadas de educación superior y US$24 millones a instituciones del Sistema Universitario Estatal (SUS, por sus siglas en inglés).

Además, en enero, el comisionado de Educación estatal, Anastasios Kamoutsas, reveló durante una conferencia de prensa que el Estado del Sol alcanzó una tasa de graduación del 92,2% en enfermería, la más alta en su historia.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

Las nuevas leyes que entran en vigor en julio en Florida

Junto con la SB 340 que modifica los requisitos para obtener una licencia de enfermería en Florida, a partir del 1° de julio entran en vigor otras leyes firmadas por DeSantis, entre las que se incluyen: