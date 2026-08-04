Oficial y confirmado para migrantes en Miami: la guía definitiva para tramitar el pasaporte colombiano en 20 días

El Consulado de Colombia en Miami exige cita previa obligatoria para tramitar el pasaporte y solo la habilita a través de la plataforma oficial de la embajada. El costo del pasaporte es de US$86 para adultos y la entrega demora más de 20 días hábiles desde el pago, sin fecha límite garantizada.

Cómo conseguir una cita en el consulado de Miami antes de que se agoten los cupos

El sistema para agendar una cita funciona con reconocimiento facial, por lo que es necesario contar con un celular, tablet o computadora con cámara al momento de crear el usuario. El registro se hace con número de cédula, correo electrónico y teléfono, y llega un código de verificación que hay que ingresar antes de las 10 hs, horario en que se liberan los cupos del día siguiente.

El consulado de Colombia en Miami presentó una infografía con los pasos para tramitar el pasaporte Captura de pantalla/Consulado de Colombia en Miami

Quienes no logran cita entre semana tienen una alternativa: los Sábados Consulares. Para 2026, el consulado programó jornadas para el 29 de agosto, 26 de septiembre, 24 de octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre, según el calendario oficial de horarios de atención.

Qué documentos y método de pago se necesitan para el pasaporte colombiano en Miami

Los mayores de edad deben presentar la cédula de ciudadanía vigente y el pasaporte anterior, si lo tienen. No hace falta llevar fotos, dado que la imagen, las huellas y la firma se toman en el momento. Para menores de edad, un padre o representante legal debe acompañar el trámite con su cédula y el registro civil de nacimiento del menor.

Los migrantes colombianos mayores de edad deben presentar la cédula de ciudadanía vigente y el pasaporte anterior, en caso de tenerlo Cancillería de Colombia

Un dato que no suele figurar en las guías generales sobre este trámite: el consulado de Miami no aparece en la lista oficial de sedes que reciben pago con “money order”. Esa modalidad solo está habilitada en Atlanta, Boston, Chicago, Newark, Nueva York, Orlando y Washington. En Miami, el pago debe hacerse por los canales electrónicos habilitados por la Cancillería.

Cuánto tarda el pasaporte colombiano y qué hacer si hay un viaje próximo

La cancillería establece que el trámite demora más de 20 días hábiles y que el tiempo real depende de la disponibilidad de transporte de carga internacional entre Colombia y Estados Unidos. Quienes tienen un viaje programado deben calcular ese margen con anticipación y evitar comprar pasajes antes de recibir el documento.

Quienes ya tramitaron un pasaporte electrónico después del 17 de noviembre de 2017 pueden renovarlo en línea, sin nueva toma de datos biométricos, siempre que la autenticación anterior haya sido exitosa. El trámite se inicia en el portal de la Cancillería y la entrega igual se hace de forma presencial en la sede elegida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.