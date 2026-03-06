Buenas noticias para guatemaltecos: sábado consular en Florida para tramitar DPI y pasaporte el 7 de marzo

Los migrantes de Guatemala que residen en el sur de Florida tendrán la oportunidad de realizar diversos trámites durante una jornada especial organizada por el Consulado General de Guatemala en Miami, que llevará a cabo un sábado consular el próximo 7 de marzo de 2026.

Dónde es el sábado consular de Guatemala en Florida en marzo de 2026

El Consulado General de Guatemala en Miami nformó a través de redes sociales que la jornada se realizará el sábado 7 de marzo de 2026 en sus oficinas ubicadas en Miami, Florida, en un horario de 8.00 a 13.00 horas.

Sábado consular en marzo de 2026 en Miami (X @ConsGuateMiami)

Durante esta jornada sabatina se ofrecerán servicios de registro civil y certificaciones, así como la emisión del pasaporte guatemalteco y el Documento Personal de Identificación (DPI). También se podrán tramitar certificados de nacimiento y otros documentos oficiales.

Las autoridades consulares recordaron a los connacionales que deben presentarse con su certificado de nacimiento o DPI vigente, además de llevar un money order (uno por cada trámite que deseen realizar) y un comprobante de domicilio con dirección actual.

Qué se necesita para ser atendido en el sábado consular en Florida

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala indicó en redes sociales que la red consular ofrece una serie de servicios a los connacionales que viven en Miami y que son totalmente gratuitos.

No se necesita cita para ser atendido en el Consulado de Guatemala (X @MinexGt)

Asimismo, señaló que para ser atendidos en la jornada de sábado consular en marzo de 2026, no se necesita agendar una cita previa, por lo que los migrantes pueden presentarse a las oficinas para realizar sus trámites, ya que se atiende por orden de llegada.

La dependencia agregó que entre los trámites que se pueden hacer este sábado 7 de marzo están la inscripción de nacimiento, matrimonio y defunción, junto con la emisión de pasaporte guatemalteco, Documento Personal de Identificación, registro civil, registro civil y asistencia legal migratoria.

De igual forma, también se dan servicios de orientación migratoria a los connacionales que acudan al sábado consular, donde se aclaran dudas y se da asesoría sobre algunos de los trámites migratorios.

Qué se necesita y cómo tramitar el pasaporte guatemalteco y el DPI en EE.UU.

Los migrantes de Guatemala que necesiten tramitar su Documento Personal de Identificación o pasaporte guatemalteco, ya sea en Florida o en cualquier oficina consular de Estados Unidos, el Consulado General de Guatemala indica que se debe solicitar una cita, aunque en algunos casos no es necesario, y pagar una tarifa.

El documento se puede obtener en Estados Unidos a través de los consulados (Archivo) Facebook Minex Guatemala

Para tramitar el Documento Personal de Identificación se necesita:

Agendar una cita en línea a través del Ministerio (Minex), en el botón de citas consulares

Llevar consigo original y copia del certificado de nacimiento emitido por el Registro Nacional de Personas (RENAP) con una vigencia no mayor a los seis meses

Hacer el pago del trámite por medio de Money Order, con un costo de 15 dólares

El consulado advierte que, si un migrante no posee certificado de nacimiento, la dependencia puede solicitar su compra en ese momento.

Mientras que los pasos para tramitar el pasaporte guatemalteco si la persona es mayor de edad son:

Solicitar una cita en línea a través del Ministerio (Minex), en el botón de citas consulares

Presentarse a la sede consular en la fecha de la cita con documentos originales y copia, que son el DPI, pasaporte anterior en caso de renovación y comprobante de domicilio (recibo de luz, agua o renta).

En caso de no contar con un DPI, se puede presentar un certificado de nacimiento no mayor a seis meses emitido por el RENAP.

Pagar la tarifa del pasaporte a través de Money Order

Los costos del pasaporte guatemalteco de acuerdo con su vigencia son:

Pasaporte con vigencia de cinco años: 65 dólares

Pasaporte con vigencia de 10 años: 100 dólares

El Consulado recuerda que el pago del pasaporte no se puede realizar con efectivo, solamente con una tarjeta de débito o crédito.