Oro y plata como moneda legal en Florida: qué significa realmente la nueva ley que entra en vigor

Con la aprobación de la ley HB 999, Florida implementó una diversificación de su sistema financiero. A partir del próximo 1° de julio de 2026 se reconoce oficialmente al oro y la plata como monedas de curso legal en el estado y se podrán utilizar para el pago de impuestos y deudas. No obstante, se contemplan restricciones y la aceptación es voluntaria.

Florida autoriza el oro y la plata como monedas de curso legal

De acuerdo con el texto de la ley HB 999, a partir de julio se autoriza a particulares y entidades gubernamentales a aceptar oro y plata para el pago de impuestos, tasas o deudas. Sin embargo, únicamente será válido mediante transferencia electrónica.

Las cuentas basadas en oro y plata deben estar respaldadas por un custodio que deberá contar con una bóveda de alta seguridad Imagen generada con Inteligencia Artificial

Según la norma, los ciudadanos no podrán acudir a una oficina pública con monedas físicas de oro y plata, sino que deberán utilizar sistemas que acrediten las cuentas respaldadas por dichos metales.

En ese sentido, como parte de la legislación, se crea la figura de custodio de oro o plata, responsabilidad que podrá recaer en manos de instituciones financieras o negocios de servicios monetarios que deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener bóvedas de alta seguridad con vigilancia las 24 horas y acceso con controles biométricos.

Contar con un seguro contra todo riesgo que cubra el 100% del valor de reposición de los metales almacenados.

Actuar como fiduciarios de sus clientes. Deberán garantizar que el metal se encuentra físicamente en el estado de Florida y segregado de otras cuentas.

En qué condiciones se podrá pagar con oro y plata en Florida

A pesar de que el oro y la plata serán considerados monedas de curso legal en Florida, la ley especifica que no cualquier composición tendrá valor monetario. Se deben cumplir los siguientes criterios:

Oro . Debe tener al menos un 99,5% de pureza

. Debe tener al menos un 99,5% de pureza Plata. Debe tener al menos un 99,9% de pureza

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Solo se aceptarán lingotes, barras, piezas circulares y monedas que tengan impresos el peso y la pureza. La ley deja claro que no es posible utilizar joyería ni artículos como marcos para fotografías u objetos de colección, incluso si cumplieran con los requisitos de pureza.

Beneficios fiscales de usar oro y plata como monedas de curso legal en Florida

En el documento de la legislación se aclara que nadie está obligado a aceptar oro o plata como pago. Eso incluye a particulares, entidades privadas y agencias gubernamentales que no enfrentarán ninguna responsabilidad legal si se niegan a recibir los metales.

El oro solo puede ser aceptado en formatos como lingotes y con al menos 99,5% de pureza Pexels

La ley de Florida también señala algunos cambios en materia de impuestos y sucesiones que pueden ser beneficiosos para los residentes, entre ellos:

Exención de impuestos. Las ventas o intercambios de monedas de oro y plata reconocidas bajo la ley HB 999 estarán exentas del impuesto sobre las ventas y uso que, en Florida, está establecido en un 6%.

Las ventas o intercambios de reconocidas bajo la ley HB 999 estarán y uso que, en Florida, está establecido en un 6%. Herencias. Para fines legales, el oro y la plata que sean considerados moneda legal no se tratarán como propiedad personal tangible en casos de fallecimiento, es decir, se simplificará su tratamiento en testamentos y sucesiones.

Si bien la ley entra en vigor el 1° de julio de 2026, se aclara que la implementación completa dependerá de los reguladores estatales, que deberán adoptar y ratificar las reglas operativas.