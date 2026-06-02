Reforma de impuestos a la propiedad de DeSantis: Florida la aprobó y ahora va a las urnas

Legisladores de Florida aprobaron este martes, en votación mayoritaria con línea partidaria, llevar a las urnas la mayor reforma de impuestos a la propiedad impulsada por el gobernador Ron DeSantis. La enmienda constitucional elevará la exención del impuesto a la propiedad de los US$50.000 actuales hasta US$250.000 en 2028. Durante el debate, los legisladores la modificaron para blindar los presupuestos escolares, lo que redujo el impacto fiscal sobre los gobiernos locales de US$8400 millones a US$3600 millones para el período 2027-2028. Si los votantes la aprueban en las elecciones del 3 de noviembre de 2026 con el 60% de los votos, entrará en vigor en 2027.

Los tres cambios que incorporó el proyecto de DeSantis sobre impuestos a la propiedad

Los comités de Asuntos Estatales de la Cámara y de Asignaciones del Senado unificaron criterios para cambiar la propuesta original. Según Telemundo Miami, la reforma inicial planteaba una pérdida inicial de hasta US$8400 millones en los ingresos de las administraciones locales.

Ron DeSantis busca incluir su propuesta de eliminación de impuestos en la boleta electoral del 3 de noviembre Freepick

Las tres modificaciones son:

Blindaje a la educación pública: las nuevas enmiendas excluyen por completo a los distritos escolares de los efectos del nuevo ajuste impositivo para proteger sus presupuestos.

las nuevas enmiendas excluyen por completo a los distritos escolares de los para proteger sus presupuestos. Eliminación del fondo de auxilio: los legisladores dejaron sin efecto la propuesta de crear un fondo fiduciario para condados rurales debido a la falta de una fuente de financiamiento específica.

los legisladores dejaron sin efecto la propuesta de crear un fondo fiduciario para condados rurales debido a la falta de una fuente de financiamiento específica. Reducción del impacto financiero: la exclusión escolar redujo la pérdida de ingresos de los gobiernos locales a US$3600 millones para el período 2027-2028 y a US$6400 millones para el ciclo 2028-2029.

El plan impulsado por DeSantis comenzó su debate en una sesión especial de la Legislatura este lunes 1° de junio, que está previsto que termine el miércoles 3. Los cambios fueron incorporados tras el primer día de debate.

Qué implica la propuesta de DeSantis para eliminar impuestos sobre la propiedad

En caso de que se apruebe la propuesta del mandatario republicano, la exención del impuesto a la propiedad subirá de los US$50.000 actuales a los US$150.000 en el período fiscal 2027. Además, la normativa incluye un nuevo escalonamiento que elevará el beneficio fiscal hasta los US$250.000 para 2028.

Ron DeSantis explicó por qué elevó su propuesta de eliminar gradualmente los impuestos a la propiedad

Tensiones partidistas por falta de análisis financiero estatal

La velocidad del tratamiento legislativo de la reducción de impuestos generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición demócrata en el Senado local. La líder de la bancada opositora, Lori Berman, criticó la ausencia de un informe técnico elaborado por economistas estatales.

En esa línea, Berman calificó el plan como “un truco político que amenaza con llevar a la quiebra” a las comunidades locales, y con “cerrar pequeños negocios y elevar aún más los precios de los alquileres”.

Ron DeSantis explicó en qué consiste su propuesta para eliminar los impuestos a la propiedad de Florida

En qué propiedades impactaría el nuevo plan de eliminación de impuestos de DeSantis

El proyecto de DeSantis reduce el límite actual del 10% en las alzas anuales de tasación para las propiedades no homestead, como segundas viviendas, inversiones inmobiliarias, complejos de departamentos y locales comerciales.

Por otro lado, la legislación restringe el uso de la recaudación por impuestos a la propiedad exclusivamente para los servicios públicos esenciales. Este listado incluye: