Para migrantes: así puedes sacar la FaithAction ID en Florida, a pesar de la ley de Ron DeSantis

En mayo de 2023, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó la ley SB1718, una norma que causó polémica entre diversos grupos por considerarla contraria a la inmigración, principalmente por castigar el traslado de personas indocumentadas. Asimismo, la legislación prohibió la entrega de fondos a las organizaciones para emitir identificaciones. Pese a las normativas, la credencial, conocida como FaithAction ID, sigue vidente y así se puede tramitar.

La ley de inmigración, que modificó varios estatutos del estado para abordar disposiciones relacionadas con los extranjeros en estatus irregular en EE.UU., “prohíbe que un condado o municipio proporcione fondos a cualquier persona, entidad u organización con el propósito de emitir una tarjeta de identificación u otro documento a un individuo que no proporcione prueba de presencia legal en Estados Unidos”.

La ley de Florida, aprobada por DeSantis en 2023, prohíbe los fondos a las organizaciones para emitir identificaciones Oficina del gobernador

FaithAction International otorga una identificación para migrantes

A diferencia de otros estados, como California o Illinois, que autorizan la emisión de licencias de conducir para indocumentados, Florida no proporciona ningún tipo de identificación para demostrar identidad. Al respecto, la organización FaithAction International ofrece un ID que puede ser utilizado ante las fuerzas del orden, en centros de salud, escuelas, diversas organizaciones y empresas.

“Esta tarjeta brinda mayor dignidad y acceso a los titulares, al mismo tiempo que genera mayor comprensión, confianza y cooperación con la comunidad”, señala la asociación que ha otorgado, durante los últimos ocho años, más de 30.000 identificaciones a personas que actualmente no tienen acceso a las emitidas por los gobiernos, como nuevos inmigrantes y refugiados, personas sin hogar y de edad avanzada o aquellos que salieron recientemente de la cárcel.

La tarjeta FaithAction ID ofrece a los titulares de la tarjeta una forma verificable de identificación FaithAction International

Faith Action International trabaja con un conjunto de organizaciones sin fines de lucro, comunidades religiosas y grupos comunitarios en numerosas ciudades que han acordado utilizar exactamente el mismo modelo de campaña, diálogo y proceso de investigación para emitir una FaithAction ID. Los socios participan en llamadas mensuales para compartir actualizaciones y mejores prácticas. En Florida, las organizaciones involucradas, son Legal Aid Society of Palm Beach County, Inc. y Human Rights Coalition of Alachua County.

Actualmente, los socios también operan en Carolina del Norte y Carolina del Sur, Virginia, Iowa, Ohio y Oregon.

Durante los últimos ocho años, FaithAction y los socios de la red, han proporcionado más de 30.000 tarjetas FaithAction International

Cómo tramitar la FaithAction ID

Para recibir una identificación de FaithAction (o una de un socio de la red), los solicitantes deben:

Asistir a una orientación obligatoria que explica los beneficios y limitaciones de la tarjeta.

Proporcionar prueba de identificación (pasaporte, identificación de la embajada, licencia de conducir o documento de identidad nacional)

Proporcionar comprobante de domicilio actual (factura de servicios públicos, extracto bancario, historial médico, contrato de arrendamiento)

Las tarjetas de identificación cuestan 10 dólares, que deberán pagarse en efectivo y deben renovarse cada año.

La organización advierte a los solicitantes que FaithAction ID no es una forma de identificación emitida por el estado, lo que se señala claramente en el reverso de la tarjeta y tampoco se puede usar como una licencia de conducir. No es válida para votar y no da derecho a los titulares a ninguna prestación de asistencia social. Por último, no detiene la persecución si alguien participa en una actividad ilegal ni genera impacto en el estatus migratorio de una persona.

