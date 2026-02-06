Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en Miami en febrero 2026

En febrero de 2026, el salario mínimo en Miami se mantiene equiparado al sueldo base de Florida, luego del aumento de septiembre de 2025 que fijó la suma en 14 dólares por hora. Con este monto, un migrante que trabaja ocho horas debería cobrar US$112 por jornada. No obstante, la mayoría de los trabajadores percibe una cantidad superior, según las estimaciones de los especialistas.

En septiembre de 2025, como parte del esquema de actualizaciones anuales, el salario mínimo incrementó en Florida a US$14 por hora, de acuerdo al gobierno estatal. Aunque la suma resulta en US$112 por jornada para un migrante que trabaja ocho horas en Miami, la mayoría obtiene ganancias más elevadas.

En febrero de 2026 en Miami, un migrante que trabaja ocho horas percibe aproximadamente US$143 por jornada Freepik - Freepik

La plataforma ZipRecruiter informa que el sueldo promedio de los extranjeros en Miami es de US$17,91 por hora. Esto equivale a US$716 por semana, US$3104 al mes y US$37.259 al año. De esta manera, por trabajar ocho horas, un empleado migrante debería percibir US$143.

En esa ciudad, se registran montos que van desde US$18.651 hasta US$56.908 al año. A pesar de esta variación, la mayoría actualmente percibe sumas que oscilan entre US$30.100 y US$42.100. Por su lado, quienes más ganan obtienen en general US$51.169 anuales.

Tal como sucede en el resto del Estado del Sol, en Miami rige una excepción para quienes reciben propinas. En este caso, la suma más baja que pueden percibir por hora es de US$10,98, según la información disponible en el sitio web de la Florida Restaurant and Lodging Association. Para estos empleados, el ingreso sería de US$87,84 por jornada de ocho horas.

La legislación vigente permite a los empleadores aplicar un crédito por propinas de hasta US$3,02 para este sector.

La legislación del salario mínimo vigente en Miami en febrero de 2026 contempla excepciones para los trabajadores por propina Freepik

Trabajos en Florida: cuáles son las ciudades con los salarios más altos para los migrantes

En todo el territorio del estado, la remuneración que entregan los empleadores a cada trabajador varía según la zona en la que se ubique y la función que cumpla. La plataforma especializada en el mercado laboral identificó diez ciudades donde la remuneración supera el valor medio. La lista es:

West Palm Beach : salario anual de US$37.680 (US$18,12 por hora).

: salario anual de US$37.680 (US$18,12 por hora). Jacksonville : salario anual de US$36.095 (US$17,35 por hora).

: salario anual de US$36.095 (US$17,35 por hora). Bradenton : salario anual de US$35.309 (US$16,98 por hora).

: salario anual de US$35.309 (US$16,98 por hora). Riverview : salario anual de US$34.764 (US$16,71 por hora).

: salario anual de US$34.764 (US$16,71 por hora). Pensacola : salario anual de US$34.210 (US$16,45 por hora).

: salario anual de US$34.210 (US$16,45 por hora). Saint Augustine : salario anual de US$33.979 (US$16,34 por hora).

: salario anual de US$33.979 (US$16,34 por hora). Fort Myers : salario anual de US$33.907 (US$16,30 por hora).

: salario anual de US$33.907 (US$16,30 por hora). Wesley Chapel : salario anual de US$33.907 (US$16,30 por hora).

: salario anual de US$33.907 (US$16,30 por hora). Palatka : salario anual de US$33.691 (US$16,20 por hora).

: salario anual de US$33.691 (US$16,20 por hora). Chattahoochee: salario anual de US$29.212 (US$14,04 por hora).

Adiós al salario mínimo fijo en Florida: los cambios que entran en vigor en Miami en 2027

La Ley del Salario Mínimo en Florida contempla un aumento anual hasta llegar a los US$15 por hora en septiembre de 2026 para quienes no reciben propinas. En la misma fecha, la tarifa base se ubicará en US$11,98 por hora para los empleados que obtienen gratificaciones de los clientes por su trabajo.

Luego de alcanzar el monto en septiembre de este año, tanto en Miami como en el resto del Estado del Sol, se actualizará la suma en función de la inflación. El objetivo es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores a medida que incrementa el costo de vida.

A partir de 2027, el salario mínimo en Miami y en el resto de Florida se actualizará en base a la inflación Freepik

De este modo, en lugar de los aumentos anuales en septiembre, la autoridad estatal competente realizará cada año la evaluación durante ese mes y determinará el nuevo valor, que entrará en vigor el 1° de enero del año siguiente. Así, el aumento de 2027 comenzará a regir en 2028.

La responsabilidad recaerá en la Agencia Estatal para la Innovación en la Fuerza Laboral. El organismo tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W). Este es elaborado por el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) y mide la variación de precios que afecta a determinados grupos de trabajadores.

Para realizar el cálculo, la agencia se basará en la inflación registrada durante los 12 meses previos al 1° de septiembre de cada año. Luego, se aplicará el porcentaje obtenido al salario mínimo.