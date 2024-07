Real ID: esta es la fecha límite para usar la licencia de conducir cuando viajes en avión en Florida

Escuchar

El tiempo se agota. A partir del 7 de mayo de 2025, ya no se podrá usar la licencia de conducir estándar como identificación para abordar un vuelo en Florida y en general en Estados Unidos. En su lugar, si se desea usar una licencia para este fin, será necesario tener la Real ID. Esta medida apunta a mejorar la integridad y seguridad de las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado y aporta a la lucha contra el terrorismo y los fraudes de identidad.

A partir del 7 de mayo de 2025 en Florida habrá que presentar la Real ID para volar Joe Burbank - Orlando Sentinel

En Florida, la licencia Real ID se puede obtener a través del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés), que las emite desde 2010. Cabe destacar que las licencias estándar son válidas y mantendrán su vigencia. No obstante, ya no serán aceptadas como identificación para volar o ingresar a instalaciones federales. En su lugar, quienes no puedan tramitarlas pueden consultar las otras formas de identificación válidas.

Real ID: cuándo comenzará a exigirse para volar en Florida

La Ley Real ID, que establece estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de licencias, fue aprobada en 2005. Sin embargo, recién comenzó a implementarse de modo gradual a partir del 20 de diciembre de 2013.

Las agencias federales, como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), advirtieron que a partir del 7 de mayo del 2025 en Florida solo se aceptarán licencias con estos lineamientos en fines federales.

Florida comenzó a emitir licencias y tarjetas de identificación Real ID en enero de 2010 Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida

Los viajeros que no presenten la documentación que cumpla con Real ID o una alternativa aceptable a partir de la fecha pactada no podrán pasar por el control de seguridad.

Cómo tramitar la identificación Real ID en Florida

Para tramitar la Real ID, los residentes deben asistir a una oficina del Flhsmv para encontrar un centro de servicios de licencias de conducir y obtener la tarjeta, aunque también se puede obtener en las oficinas de recaudación impositivas.

La identificación Real ID en Florida se debe obtener en una oficina del FLHSMV Facebook Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles

Los solicitantes deberán los siguientes documentos que prueben su identidad, residencia legal y fecha de nacimiento:

Su tarjeta de Seguro Social o comprobante de su número de seguro social.

Dos documentos que demuestren su residencia principal.

Además, los ciudadanos estadounidenses deberán presentar:

Pasaporte estadounidense válido y vigente.

Original o copia certificada del acta de nacimiento.

Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero.

Certificado de Naturalización emitido por el Departamento de Seguridad Nacional.

Certificado de ciudadanía.

En los casos en que el nombre actual y el nombre que figura en el documento de identidad principal sean diferentes, también deberán llevar: documento de cambio de nombre ordenado por el tribunal; certificado de matrimonio, emitido por los tribunales y/o sentencia de divorcio emitida por los tribunales.

Por su parte, los solicitantes no ciudadanos deberán llevar:

Tarjeta de residente permanente válida y vigente: I-551 para residentes permanentes legales.

Pasaporte válido para no inmigrantes, excepto para solicitantes de asilo y refugiados.

Otro documento emitido por el gobierno que muestre su nombre completo.

Documento del Departamento de Seguridad Nacional que muestra prueba de presencia legal.

Si su nombre cambió por matrimonio o divorcio, debe cambiar su nombre en sus documentos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Cómo reconocer una identificación Real ID en Florida

Las tarjetas que cumplen con Real ID tienen una marca en la parte superior de la tarjeta. En el caso de Florida, lleva una estrella dorada. Si la tarjeta no tiene este dibujo distintivo, no cumple con la ley y no será aceptada como prueba de identidad para abordar aviones comerciales y otros propósitos.

