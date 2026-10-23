Redadas migratorias del ICE: el bastión republicano de Florida que podría dar un giro en las elecciones 2026

El incremento de las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la intensificación de las políticas del gobierno de Donald Trump alimentan el descontento en distritos tradicionalmente conservadores de Florida, con la amenaza de provocar un giro político en las elecciones de mitad de mandato de 2026. En el Distrito 27, el temor por los arrestos masivos reabrió la disputa por un escaño clave en la Cámara de Representantes.

El bastión republicano de Florida que podría dar un giro en las elecciones 2026

Con cerca de 788 mil habitantes, de los cuales tres de cada cuatro son hispanos o latinos según datos del censo, el Distrito 27 de Florida estuvo en los últimos años en manos de los republicanos bajo el liderazgo de la congresista María Elvira Salazar.

No obstante, la reciente ofensiva migratoria puso en riesgo esa predominancia política.

La campaña de María Elvira Salazar contra las políticas migratorias de Trump

Ubicado en el sureste del estado, dentro del condado de Miami-Dade, el distrito abarca 39 códigos postales de esa zona. La representación latina se hace evidente en varios rasgos: los restaurantes sirven comida cubana, las personas hablan español e inglés casi por igual, y uno de los barrios más conocidos es llamado “la Pequeña Habana”.

En respuesta al aumento de los arrestos de ICE —que alcanzaron la cifra récord de casi 51.000 detenciones a nivel nacional en agosto de 2026—, Salazar advirtió públicamente que las medidas migratorias de la administración “han ido demasiado lejos”.

“Señor presidente, algunos de sus esfuerzos por controlar la inmigración han ido demasiado lejos”, expresó Salazar frente a la cámara en un video publicado en sus redes sociales. “Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”, agregó.

La postura de la legisladora desató un enfrentamiento público con Trump, quien cuestionó sus afirmaciones y la acusó de haberse vuelto “blanda” en la protección fronteriza.

En cuanto a los números, un sondeo elaborado por NBC News reveló que el 69% de los votantes latinos registrados desaprueba la gestión de Trump, mientras que los demócratas mantienen una ventaja de 59% a 35% en la preferencia para el control del Congreso.

“Los resultados indican un notable retroceso en el apoyo republicano de los votantes latinos y auguran problemas para los candidatos republicanos en las elecciones de mitad de mandato”, analizó la encuestadora demócrata Aileen Cardona-Arroyo, de Hart Research Associates.

Con un electorado dividido entre la preocupación por la economía familiar y el rechazo a las redadas migratorias, el Distrito 27 se perfila como una de las contiendas más reñidas del ciclo electoral de 2026.

El bastión republicano de Florida podría perder fuerza entre los votantes latinos frente al aumento de las operaciones del ICE Imagen ilustrativa generada con IA

La tradición republicana y la estrategia demócrata para las elecciones 2026

El Distrito 27 fue creado tras el censo de 2010 y celebró su primera contienda en 2012. En sus inicios, estuvo representado por Ileana Ros-Lehtinen, una influyente figura republicana con más de dos décadas en el Congreso que ganó consecutivamente en 2012, 2014 y 2016 antes de retirarse en 2018.

Tras la salida de Ros-Lehtinen, la demócrata Donna Shalala ganó el escaño en 2018 frente a Elvira Salazar, lo que mantuvo el distrito en filas demócratas de 2019 a 2021.

Sin embargo, Salazar recuperó el territorio para los republicanos en 2020 por un estrecho margen del 2,8%. Desde entonces, consolidó su dominio y amplió la brecha a casi 15 puntos en 2022 y a más de 20 puntos en 2024, año en el que Trump también se impuso en el distrito por 15 puntos de ventaja.

El choque interno en el Partido Republicano ofrece un escenario oportuno para el candidato demócrata Eliott Rodriguez, expresentador de televisión e hijo de inmigrantes cubanos que busca arrebatarle la representación a Salazar.

El demócrata enfoca su campaña en la defensa de los derechos de los inmigrantes y en denunciar la falta de soluciones ante los altos alquileres, la inestabilidad del mercado de seguros y la inflación en el sur de Florida.

Si bien la mayoría de los votantes latinos respalda la deportación de personas con antecedentes penales, ese apoyo se desploma cuando las operaciones afectan a familias e individuos sin historial criminal. El impacto de las detenciones locales llevó a numerosos residentes a replantearse su respaldo histórico hacia las filas republicanas.

En una encuesta reciente, el 55% de los votantes hispanos en Florida opinó que las medidas de control migratorio han ido “demasiado lejos” Magnific

Las últimas encuestas sobre la pérdida de apoyo de Trump entre latinos de Florida

Los sondeos más recientes, elaborados a pocos meses de las midterm, reflejan la pérdida de apoyo de Trump entre los votantes latinos en Estados Unidos. Según la encuesta de N+ Univision/YouGov, de octubre de 2026, un 54% de los votantes latinos de Florida desaprueba la gestión de Trump, y un 70% rechaza su manejo de la inflación, el costo de la canasta básica y los combustibles.

El mismo sondeo señaló que el 55% de los votantes hispanos en Florida considera que las medidas de control migratorio fueron “demasiado lejos”. Además, un 41% teme que ellos mismos o personas de su entorno cercano sean detenidos o afectados.

Por su parte, la encuesta bipartidista de UnidosUS/BSP Research evidenció que un 20% de los latinos en Florida que votaron por Trump en 2024 afirma que no volvería a votar por él hoy, impulsados por la presión económica (45%) y las acciones migratorias en las ciudades (30%).