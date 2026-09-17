María Elvira Salazar contra Trump: “Los hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca se sienten traicionados”

La congresista republicana María Elvira Salazar, representante del distrito congresional 27 de Florida, publicó este jueves un anuncio de campaña con críticas a la política migratoria federal. En el video, sostuvo que la ofensiva del presidente Donald Trump “ha ido demasiado lejos” y aseguró que “los hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca se sienten traicionados”.

Las críticas de María Elvira Salazar contra Trump por su política

La congresista republicana publicó un video en el que cuestiona al presidente Trump por su ofensiva migratoria, a menos de dos meses de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre. “Señor presidente, algunos de sus esfuerzos por controlar la inmigración han ido demasiado lejos”, expresó Salazar frente a la cámara.

En su mensaje, María Elvira Salazar remarcó que el ICE arrestó en julio a un gran número de personas sin antecedentes penales y afirmó que algunos de los esfuerzos de Trump por controlar la inmigración "han ido demasiado lejos" @maelvirasalazar

Salazar afirmó que aproximadamente la mitad de las personas arrestadas por el ICE en julio no tenía antecedentes penales. Los datos gubernamentales analizados por The Washington Post muestran, en realidad, que más de la mitad de los detenidos ese mes no tenía historial criminal.

“Tenga cuidado con lo que le dicen sus asesores sobre política migratoria. Los mismos hispanos que lo ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy”, lanzó.

En esa línea, agregó: “Usted es el único que puede resolver este problema que arrastra el país desde hace 40 años”. Añadió que su pedido no alude a brindar amnistía a los inmigrantes indocumentados, sino que reclama darle “una vida digna en la tierra prometida”. “Solo usted puede hacerlo”, remarcó para concluir su mensaje.

En una publicación anterior, Salazar cuestionó la detención del periodista nicaragüense Luis Galeano. En el texto, dejó un pedido similar para el gobierno federal: “He sido muy clara con la Administración: hay que hacer cumplir la ley y sacar de este país a quienes representan un peligro, pero no podemos tratar como criminales a quienes huyeron de una dictadura por defender la libertad”.

El mensaje de María Elvira Salazar para el presidente Trump por la inmigración

La carrera de María Elvira Salazar para las elecciones de noviembre

La congresista de origen cubano se prepara para competir nuevamente por su banca en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término que se llevarán a cabo el martes 3 de noviembre.

El distrito que representa Salazar, quien antes de ingresar a la política fue presentadora de televisión, abarca gran parte del condado de Miami-Dade y tiene un 74% de población hispana, según The Washington Post.

En las primarias republicanas del 18 de agosto obtuvo el 81,3% de los votos, frente al 18,7% conseguido por V. Michael Arias. Con ese resultado, quedó como candidata republicana para las elecciones generales.

Salazar fue elegida por primera vez para la Cámara de Representantes en noviembre de 2020 y posteriormente fue reelegida en 2022 y 2024. Este año enfrenta al demócrata Eliott Rodriguez.

Previamente, la política impulsó una vía legislativa diferente a las deportaciones masivas de Trump con su propuesta conocida como Ley Dignity. El proyecto plantea reforzar el control fronterizo y establecer una alternativa para obtener estatus legal y protección frente a la deportación para determinados inmigrantes indocumentados que lleven largo tiempo en EE.UU.

Según datos oficiales, en los últimos meses el ICE detuvo a más inmigrantes sin antecedentes penales que en cualquier otro momento desde que Trump asumió su segundo mandato ICE

Cuántos migrantes detenidos en EE.UU. tienen antecedentes penales

El eje del anuncio de Salazar publicado este jueves 17 de septiembre corresponde a los arrestos de inmigrantes indocumentados que no cuentan con antecedentes penales.

Según datos gubernamentales compartidos recientemente por The Washington Post, en los últimos meses el ICE detuvo a más inmigrantes sin antecedentes penales que en cualquier otro momento desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.

En total, las autoridades federales detuvieron a más de 49.000 migrantes en julio, la cifra más alta durante el segundo mandato de Trump.

Asimismo, de acuerdo con los datos recopilados por el Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, 65.765 permanecían bajo custodia federal al 11 de julio. Del total, el 70,6% (46.436) no tenían condenas penales.