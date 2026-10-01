Deportaciones masivas: el ICE confirma un plan para contratar 5000 nuevos agentes de inmigración

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tiene previsto incorporar 5000 nuevos trabajadores antes de que termine el año, como parte de la expansión de las operaciones de control migratorio y deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump. La incorporación estaría respaldada por los fondos adicionales asignados por el Congreso.

El ICE prepara 5000 nuevas contrataciones en EE.UU.

Según fuentes citadas por The New York Times, la incorporación de 5000 nuevos empleados antes de fin de año estaría vinculada principalmente a oficiales de deportación. De concretarse, el nuevo grupo representaría un incremento cercano al 17% en la plantilla de la agencia.

La expansión del ICE llega en medio de los aumentos de operativos para cumplir con el objetivo de deportación masiva de la administración Trump Fotomontaje editado con IA

El ICE ya había sumado alrededor de 8000 empleados desde el inicio de la actual administración y alcanzó unos 29.000 trabajadores en julio, según los datos federales citados por el medio estadounidense.

Los nuevos oficiales de deportación que se incorporarían a la agencia tendrán que llevar a cabo funciones como:

Participar en arrestos.

Custodiar personas detenidas.

Realizar tareas relacionadas con los expedientes de inmigración.

El aumento de personal está relacionado con una partida superior a los 100.000 millones de dólares asignada por el Congreso para las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En los últimos meses, el ICE amplió sus operativos y destinó más efectivos al cumplimiento de las leyes migratorias.

Este plan coincide con un aumento de los arrestos de la agencia. Según un comunicado oficial del DHS, en agosto el ICE realizó 50.925 detenciones, lo que estableció un nuevo récord tras superar los 50.208 contabilizados en julio.

En junio se habían registrado 43.900 arrestos, por lo que agosto representó el tercer mes consecutivo de aumento. El DHS destacó entre esos procedimientos los casos de personas con condenas por delitos como:

Homicidio

Tráfico de fentanilo

Delitos sexuales contra menores

Homicidio vehicular relacionado con conducción bajo los efectos del alcohol

Nuevos agentes del ICE: polémica por falta de controles

El nuevo proceso de contratación se produce después de problemas detectados durante la expansión anterior del ICE.

Según The New York Times, parte de los empleados incorporados entonces comenzó a trabajar sin completar controles como formularios requeridos, huellas dactilares o pruebas de polígrafo.

Campaña en redes sociales insita a identificar a agentes del ICE en aplicaciones de cita y divulgar su información

Como consecuencia de esas deficiencias, cientos de trabajadores fueron apartados después de que se determinó que no habían completado adecuadamente las investigaciones correspondientes.

Además, alrededor de 7500 empleados permanecen a la espera de verificaciones exhaustivas y pueden desempeñar funciones limitadas mientras concluyen esos procedimientos.

“Investigar adecuadamente a las personas lleva tiempo”, aseguró Deborah Fleischaker, exjefa de gabinete interina del ICE durante el gobierno de Joe Biden, a The New York Times.

Las advertencias también llegaron desde dentro del sistema federal. En agosto de 2025, un funcionario relacionado con los controles preliminares presentó una denuncia ante la oficina del inspector general del DHS.

Según la queja, se entregaban ofertas definitivas sin haber completado las comprobaciones exigidas.

Cuántas personas ya deportó el ICE

La expansión del ICE tiene el objetivo de aumentar las deportaciones de inmigrantes que permanecen en EE.UU. de forma irregular. De acuerdo con los datos informados sobre el primer año del segundo mandato de Trump, entre el 20 de enero de 2025 y el 19 de enero de 2026, la agencia ya había expulsado a aproximadamente 540.000 personas.

Desde el comienzo de la segunda gestión de Trump, el DHS anunció más de tres millones de inmigrantes que dejaron EE.UU., entre los que se encontraban deportados y autodeportados Fotomontaje generado con IA

Asimismo, las estadísticas oficiales del DHS afirmaron que más de tres millones de extranjeros salieron del país norteamericano desde el inicio de la administración Trump. Dentro de ese balance general, con corte al 12 de julio del año en curso, las autoridades contabilizaban oficialmente más de 985.000 deportados y más de un millón de arrestados.

Según la información de TRAC, al 11 de julio había 65.765 personas bajo custodia del ICE. De ese total, 46.436, equivalentes al 70,6%, no tenían condenas penales registradas.

Entre quienes sí contaban con algún antecedente, algunos casos correspondían a infracciones consideradas menores.