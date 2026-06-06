Residencia permanente en Florida: la regla para aplicar a la ciudadanía estadounidense antes de los 5 años

Una vez obtenida la residencia permanente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) generalmente establece un plazo general de cinco años para conseguir la ciudadanía. Sin embargo, los solicitantes en el estado de Florida pueden acceder a la naturalización en un período menor si cumplen con requisitos específicos.

Quiénes pueden pedir la ciudadanía estadounidense antes de los cinco años de residencia permanente

Al solicitar la ciudadanía, el Uscis contempla ciertas reducciones de tiempo de espera a los beneficiarios que cumplan los requisitos relacionados con el matrimonio o el servicio militar.

En el primero de esos casos, quienes sean cónyuges de ciudadanos estadounidenses pueden pedir la naturalización al cumplir con tres años de residencia.

de residencia. Por otro lado, los militares pueden quedar exentos de los requisitos ordinarios de residencia continua y presencia física, siempre que cumplan las condiciones del Uscis.

La regla del Uscis que beneficia a cónyuges y militares en Florida Imagen ilustrativa generada con IA

Sin embargo, el Manual de Políticas establece que cualquier solicitante también puede aplicar para solicitar el documento de naturalización 90 días antes de cumplir con el tiempo de posesión de green card establecido por la agencia migratoria.

Ciudadanía por matrimonio: requisitos del Uscis para iniciar el trámite tras tres años de green card

El beneficio de reducción del tiempo de espera en el Estado del Sol aplica de forma directa a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Este grupo selecto puede iniciar el trámite de naturalización con el formulario N-400 con tres años de residencia legal continua.

En estos casos, el Uscis exige que el candidato conviva en unión conyugal con su pareja estadounidense durante la totalidad de ese lapso. El solicitante debe haber estado físicamente en EE.UU. al menos 18 meses dentro de ese plazo de 36 meses.

Cuando se comience con el proceso regulatorio, la green card o tarjeta de residencia permanente debe estar vigente. En ese marco, el organismo migratorio realiza inspecciones para constatar la autenticidad del matrimonio y descartar fraudes que busquen ventajas legales.

El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense en línea

A su vez, las autoridades examinan declaraciones impositivas conjuntas, cuentas bancarias compartidas y contratos de alquiler a nombre de ambos miembros de la pareja. El examen de ciudadanía mantiene las mismas condiciones para todos e incluye pruebas de conducta moral, idioma inglés e historia norteamericana.

Naturalización para militares: cómo funciona la exención del plazo de residencia del Uscis

Si bien los cónyuges de ciudadanos pueden obtener su naturalización a tres años de obtener la green card, hay otro grupo de personas que pueden hacerlo sin ningún límite de tiempo: los miembros de las fuerzas armadas.

Las normativas vigentes anulan por completo las exigencias de residencia continua y presencia física en el país norteamericano para ellos. Se trata de un beneficio que aplica a los individuos que sirven en las Fuerzas Armadas durante períodos de hostilidades designados de forma oficial.

El período de hostilidades actual inició el 11 de septiembre de 2001 y permanece con estatus activo. Los militares integrados en este grupo pueden tramitar la ciudadanía estadounidense de manera inmediata sin acumular años previos como residentes.

Quién puede aplicar a la ciudadanía en tres años en lugar de cinco Imagen generada con IA

Formulario N-400: cómo usar la regla de 90 días para adelantar la solicitud de naturalización

Existe una regla del Uscis que permite solicitar la ciudadanía 90 días antes de cumplir el plazo de residencia obligatoria establecido para cada beneficiario. La norma puede aplicar tanto a quienes aplican por la vía general, como a los cónyuges bajo la modalidad de tres años.

Según estimaciones de la agencia federal, el procesamiento del formulario N-400 puede demorar entre seis y diez meses, uno de los plazos más bajos desde 2016. El Manual de Políticas de Uscis habilita una ventana de tiempo estratégica para optimizar el inicio del trámite de naturalización. Los residentes legales pueden presentar el Formulario N-400 hasta 90 días calendario antes de cumplir el plazo de residencia obligatoria.

Esta regla de los 90 días beneficia tanto a quienes aplican por la vía general como a los cónyuges bajo la modalidad de tres años. La ventaja temporal cobra especial relevancia en Florida debido a la alta concentración de solicitudes en sus sedes gubernamentales.