Solicitudes de asilo en Florida: cómo afecta la nueva regla del Uscis a los 500 mil casos migratorios pendientes

Cientos de miles de migrantes con solicitudes de asilo abiertas en Estados Unidos quedaron alcanzados desde este viernes 29 de mayo por una nueva regla que obliga a pagar una tarifa anual de 100 dólares para evitar el rechazo de la solicitud pendiente. La medida de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por su sigla en inglés) tiene considerables consecuencias en Florida por la gran cantidad de expedientes migratorios abiertos en el estado.

Nueva tarifa anual del Uscis para asilo: quiénes deben pagarla

La nueva tarifa forma parte de los cambios aprobados por la ley H.R. 1 de 2025, la cual se encuentra vinculada al financiamiento de operaciones migratorias y control fronterizo.

Qué y cómo pagar un formulario de Uscis

En los documentos oficiales publicados a fines de mayo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) explicó que el objetivo es “asegurar que los extranjeros paguen los servicios de inmigración”. La regla alcanza a quienes tengan pendiente el Formulario I-589, utilizado para solicitar asilo o suspensión de remoción en Estados Unidos.

El alcance de la medida cobra especial relevancia en Florida. Según datos de TRAC, las cortes migratorias de Miami y Orlando acumulan más de 500 mil casos pendientes, una cifra que ubica al estado entre los principales focos del atraso migratorio en EE.UU.

Tarifa de US$100 del Uscis: monto, vencimiento y casos alcanzados

Según detalló la agencia federal, el nuevo cobro con varias condiciones clave:

La tarifa será de US$100 por solicitud y no por persona.

Si una familia presentó un único formulario, pagará solo una vez por año.

El cobro comenzará un año después de iniciado el trámite.

Uscis enviará una notificación antes de cada vencimiento.

No habrá exenciones por dificultades económicas.

El DHS también aclaró que la medida alcanzará a expedientes iniciados antes de la entrada en vigor de la norma, siempre que el caso continúe abierto.

El asilo es un programa humanitario que ofrece protección a personas que ya se encuentran en EE.UU. Freepik

Qué consecuencias tiene no pagar la tarifa anual de asilo del Uscis

El plazo de cumplimiento es uno de los puntos que más preocupa a abogados migratorios y organizaciones de asistencia. La regla provisional publicada por el DHS establece que los solicitantes tendrán 30 días para pagar después de recibir la notificación oficial.

“Si un extranjero no paga la AAF en los 30 días posteriores a la notificación, Uscis rechazará su solicitud de asilo pendiente”, indicó la agencia en el documento oficial. El gobierno federal también advirtió que el incumplimiento puede traer otras consecuencias migratorias y laborales:

Uscis podrá rechazar solicitudes pendientes de autorización de empleo.

Algunos permisos de trabajo vinculados a casos de asilo podrían ser cancelados.

Las personas que no tengan otro estatus migratorio legal podrían enfrentar procesos de deportación.

El gobierno federal también advirtió que el incumplimiento puede traer otras consecuencias Freepik

Cómo pagar online la tarifa anual de asilo en el portal del Uscis

La entidad indicó que el trámite deberá hacerse exclusivamente a través de su portal oficial. Para completar el proceso, los solicitantes tendrán que:

Ingresar a su cuenta de Uscis o crear una nueva.

Cargar el Número A y el número de recibo del caso.

Pagar los US$100 mediante tarjeta o transferencia bancaria.

Guardar el comprobante emitido por el sistema.

Si bien la regla ya está vigente desde este viernes 29 de mayo, el DHS informó que seguirá recibiendo comentarios públicos sobre la medida hasta el próximo 29 de junio de 2026.