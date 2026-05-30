Florida limita licencias para no ciudadanos: el documento de Uscis que define cuánto duran

En Florida, los no ciudadanos pueden obtener la licencia de conducir o una identificación estatal, pero el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) aplica una política sobre la regularización de estas credenciales. Primero se entrega un permiso temporal de papel por 60 días, mientras se verifica la identidad y el estatus legal del solicitante; luego, la licencia o ID se emite con un máximo de un año.

El límite de las licencias en Florida para no inmigrantes con documentos de Uscis

En su sitio web, la agencia encargada de tramitar los permisos de conducir en Florida explica sus políticas sobre cómo funciona el permiso de conducir para los no ciudadanos. En primer lugar, exige el cumplimiento de requisitos de documentación para obtener una credencial compatible con REAL-ID.

La duración de la licencia de conducir definitiva en Florida depende del documento del Uscis que tenga el migrante Flhsmv - Flhsmv

En cuanto al límite, este depende de la etapa del trámite y de la documentación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) presentada:

Permiso temporal inicial: primero se entrega uno temporal por 60 días (sin foto) junto con un recibo, mientras se verifica la identidad y el estatus legal del solicitante.

primero se entrega uno (sin foto) junto con un recibo, mientras se verifica la identidad y el estatus legal del solicitante. Licencia de conducir o ID emitida tras la verificación: una vez verificada la información, la credencial se envía por correo y su validez queda determinada por el período especificado en el documento de Uscis, con un máximo de un año.

A su vez, la política indica que, si no se revisa la situación legal o la identificación, se enviará al solicitante una carta de denegación de emisión.

Cómo tramitar la licencia de conducir en Florida como no ciudadano

Para realizar el trámite, los solicitantes deben en primer lugar presentar una identificación original con su nombre completo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Las opciones incluyen:

Tarjeta de autorización de empleo válida (Formas I-688B o I-766).

Prueba vigente de clasificación de no inmigrante (Forma I-94) acompañada de un pasaporte válido con sello de entrada.

con sello de entrada. Orden de un juez de inmigración otorgando asilo o cancelación de remoción.

Documentos específicos según la clasificación (por ejemplo, los estudiantes F-1 o M-1 deben incluir la forma I-20).

Documento de viaje I-571/permiso para refugiados con pasaporte válido.

Debajo, la agencia remarca que deben tener una validez superior a 30 días a partir de la fecha de emisión.

Los no ciudadanos deben presentar distintos documentos para obtener una licencia de conducir en Florida Imagen generada con inteligencia artificial

Además, deberán mostrar un documento original que exhiba el Número de Seguro Social completo. Este puede ser la tarjeta de Seguro Social, un formulario W-2 o un comprobante de pago.

Por último, es necesario presentar dos credenciales diferentes que demuestren la dirección residencial en el estado.

El cambio que tendrán los migrantes en su licencia de conducir a partir de 2027

El Flhsmv anunció que, a partir de 2027, las licencias de conducir y las identificaciones estatales mostrarán si el titular es ciudadano estadounidense o posee otro estatus legal.

La medida surge del proyecto HB 991, firmado por el gobernador Ron DeSantis, como parte del paquete legislativo conocido como SAVE Act. El objetivo, según la administración, es reforzar lo que describe como la “seguridad electoral”.

Según explicó el Tampa Bay Times, esta modificación no obligará a los actuales titulares de licencias a efectuar un cambio inmediato.

De este modo, los documentos vigentes aún serán válidos hasta su fecha de vencimiento. El nuevo formato se implementará de manera progresiva a medida que las personas renueven o soliciten reemplazos.

Desde su lugar, el recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, sostuvo que la medida representa “un paso significativo hacia una mayor transparencia y responsabilidad en los registros gubernamentales”.