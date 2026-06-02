Migrantes en California, Texas y Florida: Uscis evalúa caso por caso quién debe irse para tramitar la green card

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aclaró que el memorando de política emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) no implica que la mayoría de los solicitantes de green card deban abandonar territorio estadounidense. La agencia describió la medida como un recordatorio de la autoridad discrecional de sus oficiales, que existía desde antes, y afirmó que “la política no impedirá que ningún extranjero obtenga una green card si califica legítima y apropiadamente”, según la declaración recogida por The New York Times. El anuncio llega en un momento de confusión extendida entre comunidades latinas de California, Texas y Florida, estados con gran concentración de inmigrantes hispanos.

Qué dice el memorando de Uscis y por qué generó alarma

El 21 de mayo de 2026, Uscis emitió el memorando PM-602-0199 , que redefinió el ajuste de estatus como una medida de “discreción administrativa extraordinaria” , no una alternativa rutinaria al procesamiento consular en el exterior.

, que redefinió el ajuste de estatus como una medida de , no una alternativa rutinaria al procesamiento consular en el exterior. Un comunicado de prensa del día siguiente fue más lejos: declaró que quien está en EE.UU. temporalmente y quiere la green card “debe regresar a su país de origen para solicitar, salvo en circunstancias extraordinarias”, frase que no aparece en el texto del memo.

“debe regresar a su país de origen para solicitar, salvo en circunstancias extraordinarias”, frase que no aparece en el texto del memo. El DHS no definió cuándo un solicitante podría ser obligado a salir, dejando esas decisiones en manos de oficiales individuales.

Benjamin Johnson, director ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, señaló que la incertidumbre complica incluso los potenciales desafíos legales al memorando.

incluso los potenciales desafíos legales al memorando. Se esperan impugnaciones judiciales, dado que el memorando contradice décadas de práctica administrativa de Uscis y de su organismo predecesor, el Servicio de Naturalización e Inmigración.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Qué perfiles tienen más posibilidades de completar el trámite sin salir del país

El memorando indica que la nueva política tendría menor impacto en titulares de visas H-1B y L-1 y sus dependientes , por las regulaciones de doble intención que permiten mantener una visa temporal mientras se solicita la residencia permanente.

, por las regulaciones de doble intención que permiten mantener una visa temporal mientras se solicita la residencia permanente. Quienes mantuvieron estatus legal de forma continua, no tienen antecedentes penales y no registran conductas que comprometan su carácter moral tienen más posibilidades de que el oficial ejerza la discreción a su favor .

. Los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, históricamente el grupo con tratamiento más favorable de Uscis, siguen siendo uno de los perfiles con más chances de resolver el trámite desde dentro de EE.UU.

de resolver el trámite desde dentro de EE.UU. El memorando advierte que la ausencia de factores negativos, por sí sola, no demuestra las “condiciones inusuales o sobresalientes” que pueden requerirse para aprobar una solicitud.

Más de la mitad de los inmigrantes mexicanos en EE.UU., el grupo latino más numeroso del país, reside en California (36%) o Texas (22%), según el Migration Policy Institute. Florida concentra además una de las comunidades cubanas, venezolanas y centroamericanas más grandes del país, grupos con perfiles migratorios diversos que ahora deben evaluar su situación individual con mayor cuidado.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Qué pasa con los trámites en curso y cuáles son los próximos pasos

Quienes ya presentaron el Formulario I-485 no tienen razones para retirar su solicitud por este memorando. El proceso sigue en curso, aunque con posibles demoras adicionales.

no tienen razones para retirar su solicitud por este memorando. El proceso sigue en curso, aunque con adicionales. La consecuencia más probable en el corto plazo es un aumento de Solicitudes de Evidencia (RFEs) y Avisos de Intención de Denegar (NOIDs), mientras los oficiales documentan su análisis discrecional con mayor detalle.

En el año fiscal 2023, 608.260 personas obtuvieron la residencia permanente mediante ajuste de estatus, mientras que 564.660 lo hicieron desde el exterior a través del procesamiento consular, según el American Immigration Council. Esa distribución casi equitativa ilustra la escala de lo que está en juego con cada variación en la política.

En el año fiscal 2023, 608.260 personas obtuvieron la residencia permanente mediante ajuste de estatus Imagen generada con IA

Uscis indicó que publicará orientación adicional para categorías o poblaciones específicas, pero sin fecha confirmada hasta el momento.

hasta el momento. La recomendación generalizada entre abogados de inmigración es no tomar decisiones unilaterales sobre solicitudes en curso y consultar con un profesional antes de presentar nuevos trámites o cambiar de estrategia migratoria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.