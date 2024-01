escuchar

El brutal secuestro, robo y asesinato de un hombre en Miami, Florida, fue la punta del iceberg que hizo surgir las sospechas de las autoridades sobre la presencia en Estados Unidos de un grupo criminal que se originó en Venezuela y que por varios años ha expandido sus operaciones a través de varios países de América Latina, donde los acusan de ser responsables de hechos delictivos con una violencia extrema.

Con el arresto de Yurwin Salazar Maita, de 23 años, a quien la Policía del Condado de Miami-Dade acusa de causar la muerte en noviembre pasado de José Luis Sánchez Varela, las autoridades de Florida intentan aclarar la relación que tiene con la agrupación criminal conocida como el Tren de Aragua, que podría derivar en más detenciones en relación con el caso y la prevención de otros hechos similares.

Yurwin Salazar Maita sería el primer detenido relacionado con hechos violentos en Miami que tiene nexos con la banda del Tren de Aragua Miami-Dade Police

Los integrantes de la sangrienta banda criminal conocida como el Tren de Aragua habrían logrado ingresar a territorio estadounidense desde el año pasado, tras recorrer el peligroso camino a pie a través de la selva del Darién, que es la principal vía de escape de los venezolanos a través de la selva que conecta con Colombia.

“No había mucha evidencia factual que respaldara la afirmación de que ya estaban dentro de los Estados Unidos. Este caso, a menos que se demuestre lo contrario, sería la primera confirmación de que esto es cierto”, señaló el experto en seguridad venezolano, Javier Ignacio Mayorca, en entrevista con Miami Herald.

El modus operandi del Tren de Aragua

De acuerdo con los reportes policiales, casos como el asesinato de Sánchez son comunes en Venezuela, donde los miembros de las pandillas a menudo secuestran a víctimas sospechosas de tener fortunas secretas y las torturan para obtener acceso a la riqueza.

Ahora, muchos de los 2500 miembros del Tren de Aragua se han unido a la ola de inmigración que huye de Venezuela y se han establecido en países vecinos, donde las autoridades locales reportan un aumento en las actividades criminales, tales como Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú.

Detenidos al intentar cruzar ilegalmente a EE.UU.

En cuanto a su presencia en EE.UU., el primer mensaje oficial al respecto llegó por parte de Jason Owens, jefe de la Patrulla Fronteriza, que a fines de agosto publicó un mensaje en su cuenta de X @USBPChief (ex Twitter), en el que confirmaba que al menos un integrante del Tren de Aragua había intentado entrar al país.

Después de este reporte, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) informaron a CNN que habían detenido a 38 presuntos miembros del Tren de Aragua entre octubre de 2022 y el mismo mes de 2023. A al menos dos de ellos los procesan por ingreso ilegal a los Estados Unidos.

“Esta es una situación preocupante. Estamos viendo una migración masiva de miembros de pandillas venezolanas que han llevado consigo su violencia y modus operandi a otras partes del continente, y ahora a Miami”, concluyó el experto en seguridad Javier Ignacio Mayorca.

Autoridades de EE.UU. confirmaron la detención al menos de 38 personas relacionadas con el Tren de Aragua que ingresaron al país entre 2022 y 2023 @USBPChief / X (ex Twitter)

Ni la cárcel los detuvo: el origen del Tren de Aragua

Los orígenes del grupo criminal se remontan a “unos 12 o 14 años” atrás en el estado venezolano de Aragua, según relató en septiembre de 2023 Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, en entrevista con BBC Mundo. “Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua’”.

Aunque algunos de los individuos que trabajaban para la banda terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón, fue ahí mismo que crearon una especie de búnker para seguir operando y tomar fuerza como organización criminal. La periodista investigadora Ronna Rísquez, escribió un libro al respecto y explicó para Telemundo la razón por la que los delincuentes dejaron su país de origen: “Venezuela llegó a estar en una situación tan crítica en la que no había que robar, no era rentable, no era negocio secuestrar a ninguna persona, porque nadie tenía dinero”.

La primera evidencia de una expansión del grupo en el extranjero se registró en Perú en 2018, posteriormente las autoridades de otros países de América Latina hallaron nexos de hechos delictivos con integrantes de la banda. La autora del libro El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina explicó: “Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”.

La policía de Miami difundió esta imagen para solicitar información que lleve a la captura de más personas involucradas en el asesinato @MiamiDadePD / X (ex Twitter)

¿Quién fue la primera víctima del Tren de Aragua en Miami?

José Luis Sánchez Valera era un retirado oficial de policía venezolano, de 43 años. De acuerdo con un informe de la Policía de Miami-Dade, el sujeto salió de su hogar alrededor de las 22 hs el 27 de noviembre y se dirigió al Hotel La Quinta Inn & Suites, en 3501 NW 42 Ave., para encontrarse con dos mujeres en la habitación 310.

A la madrugada, cuando salía del lugar, fue secuestrado por tres hombres que bajaron de un automóvil plateado y se lo llevaron en su propio vehículo hacia su domicilio. Dos hombres armados entraron al departamento ubicado en el 6453 del noroeste y el 102 Path, en Doral, y exigieron a la familiar que vivía con él, que le entregara sus joyas, además de llevarse una caja fuerte. Posteriormente, huyeron en un automóvil plateado como el que fue visto en el hotel, según el informe difundido por Univision.

Al otro día en la mañana, José Luis Sánchez fue hallado sin vida en su auto. “Estaba amordazado, golpeado y aparentemente ya estaba asfixiado”, dijo a los medios de comunicación Emily Yánez, sobrina del hombre cuyo cadáver fue hallado en una zona industrial de Miami-Dade.