El domingo 17 de marzo, en el condado de Charlotte, Florida, Sue Edwards vivió una experiencia que difícilmente olvidará. Mientras realizaba su rutina de ejercicio alrededor de un lago en Babcock Ranch, vio una escena extraordinaria: un caimán devorando a otro caimán. El momento fue inmortalizado en una serie de fotos que luego compartió en el grupo de Facebook “Alligators of Florida”.

Edwards compartió una serie de fotos con los 117.000 seguidores del grupo de Facebook Foto Facebook Sue Edwards

Para los habitantes de Florida, ver caimanes en su hábitat natural puede ser algo común, pero presenciar un acto de canibalismo entre estos reptiles es un hecho inusual e impactante. Edwards, quien reside en la zona, relató que inicialmente solo se detuvo para tomar una fotografía, sin darse cuenta realmente de lo que estaba sucediendo.

“Cuando doblé la esquina vi este caimán, lo cual no fue sorprendente, pero cuando me acerqué vi algo en su boca e inicialmente pensé que era una serpiente”, dijo a McClatchy News. “Cuando me acerqué noté que era un caimán más pequeño… Esta vez me miró y me asustó. Se hundió nuevamente en el agua con el caimán más pequeño en la boca y yo seguí corriendo”.

Babcock Ranch es el hogar de varios animales nativos de Florida Foto Facebook Sue Edwards

¿Los caimanes se comen entre ellos?

El canibalismo entre los caimanes es una práctica que ocurre ocasionalmente y se cree que funciona como un mecanismo de control de la población. Investigaciones sugieren que los más grandes pueden comerse a los más pequeños, incluidos los juveniles, como parte de este comportamiento.

Aunque esta práctica no es desconocida en Florida, presenciarla es una rareza, incluso para aquellos que viven en el estado donde los caimanes son una presencia común en los 67 condados.

La publicación de la corredora rápidamente tomó repercusión y los usuarios dejaron sus comentarios. “La naturaleza es tan malvada”, comentó una persona. Por su parte, otra reflexionó: “Lo que he aprendido después de observar a estos animales diariamente durante años es que no siempre hacen las cosas ‘según las reglas’”.

Los caimanes pueden vivir hasta más de 35 años en estado salvaje Foto Facebook Sue Edwards

¿Cuántos caimanes hay en Florida?

En Florida abunda la población de estos reptiles. Según Ever Glades Holiday Park, se estima que hay alrededor de 1,25 millones de caimanes en este estado. Esta cifra asombrosa no solo convierte al caimán en un elemento icónico de Florida, sino que también lo convierte en el reptil estatal.

Se han adaptado bien a la presencia humana y pueden encontrarse en casi cualquier cuerpo de agua, desde estanques y lagos hasta pantanos y canales. Sin embargo, la convivencia con estos reptiles no está exenta de riesgos. Los incidentes generalmente ocurren cuando las personas interfieren con los animales o entran en su hábitat natural.

¿Por qué son importantes los caimanes en Florida?

Los caimanes, como principales depredadores, desempeñan un papel crucial en el ecosistema de Florida. Además de ser una característica icónica del estado, desempeñan múltiples roles que contribuyen al equilibrio natural del entorno.

Creación de hábitats: construyen nidos y cavan grandes hoyos, conocidos como “hoyos de caimanes”, que proporcionan un hábitat esencial para una variedad de vida silvestre, especialmente durante las sequías.

Comportamiento social: exhiben un comportamiento complejo, incluyendo elaboradas exhibiciones de cortejo y comunicación vocal y visual a través de posturas corporales.

Conservación de especies: protegen sus nidos y crías, contribuyendo así a la conservación de otras especies que comparten su hábitat.

Longevidad: los caimanes pueden vivir hasta más de 35 años en estado salvaje, lo que los convierte en actores importantes a largo plazo en la dinámica del ecosistema.

Respeto y protección: a pesar de su apariencia intimidante, los caimanes naturalmente temen a los humanos y los ataques son raros.

Babcock Ranch es el hogar de varios de estos reptiles nativos de hocico ancho y redondeado en forma de U, que pueden crecer hasta 362 kilogramos y tener hasta 3,96 metros de largo en promedio.

