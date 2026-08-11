¿Se afianzan los republicanos en Florida? El dato sobre los votantes latinos que podría definir las elecciones 2026

El comportamiento de los votantes latinos de Florida vuelve a ocupar un lugar relevante en el escenario electoral de 2026. A pocos días de las primarias del 18 de agosto, una nueva encuesta midió sus preferencias para las contiendas por el Senado, la Cámara de Representantes y la gobernación, cuyos resultados finales se decidirán en las elecciones generales del 3 de noviembre.

Qué dicen los votantes latinos de Florida sobre las elecciones de noviembre

De acuerdo con una encuesta bipartidista realizada por BSP Research y Shaw & Co. Research, el 42% de los 500 votantes latinos consultados dijo que elegiría al candidato republicano para la Cámara de Representantes, frente al 38% que optaría por el demócrata. El 20% restante todavía no había definido su voto.

El estudio tuvo un margen de error de 4,4 puntos porcentuales. La medición fue difundida por UnidosUS y combinó entrevistas telefónicas, mensajes de texto y paneles en línea vinculados con registros electorales.

Oficial en Florida: qué se vota en las primarias del 18 de agosto de cara a las elecciones de medio término 2026

En la contienda por el Senado de Estados Unidos, la republicana Ashley Moody alcanza el 40% frente al 33% del demócrata Alex Vindman entre los participantes del relevamiento.

Por qué el voto latino tiene peso en Florida

Según la Oficina del Censo, el 29,2% de la población de Florida es hispana o latina. El estado reúne además una de las mayores poblaciones latinas con derecho a voto del país norteamericano.

El Pew Research Center estimó que los latinos representaban alrededor del 22% de los votantes elegibles de Florida en sus datos para las elecciones de 2024. Esa proporción convirtió al estado en uno de los principales escenarios para las campañas dirigidas a ese electorado.

La importancia de los votantes latinos de cara a las elecciones primarias de Florida Kaytie Boomer - The Bay City Times

De acuerdo con especialistas de UnidosUS, el estado reúne comunidades de distintos orígenes nacionales, entre ellas poblaciones importantes de ascendencia cubana, puertorriqueña, venezolana y colombiana. “Los votantes latinos prestan mucha atención a la economía y al costo de vida”, remarcaron.

Además, destacó en su presentación del estudio que las condiciones económicas aparecen entre las principales preocupaciones expresadas por los participantes.

El avance republicano en los votantes latinos de Florida en 2024

El cambio en el comportamiento electoral latino quedó especialmente expuesto en Miami-Dade durante las elecciones de 2024. En los comicios, Donald Trump ganó el condado, que durante décadas había sido una de las principales bases demócratas de Florida.

El avance latino entre los republicanos de Florida se evidenció en el triunfo de Trump en Miami-Dade en las elecciones 2024 AP Photo/Jacquelyn Martin

Según Miami Herald, Trump se convirtió en el primer candidato presidencial republicano en más de tres décadas en ganar Miami-Dade. En Hialeah obtuvo más del 75% de los votos y en Doral alcanzó el 63%.

En 2026, la composición del grupo y sus preferencias pueden variar según la edad, el origen familiar, la localidad y los temas que dominen la campaña, explicaron los expertos.

El respaldo a Trump entre los latinos de Florida todavía muestra diferencias

La encuesta de UnidosUS también midió la valoración de la gestión del presidente estadounidense. Entre los votantes latinos consultados en Florida, el 51% desaprueba la gestión de Trump, mientras que el 41% la aprueba.

Otro dato del estudio muestra una posible movilidad dentro de ese electorado. El 20% de los latinos de Florida que votaron por el republicano en 2024 afirmó que no volvería a hacerlo si tuviera que repetir aquella elección.