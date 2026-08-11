Oficial en Florida: qué se vota en las primarias del 18 de agosto de cara a las elecciones de medio término 2026

Los votantes de Florida acudirán a las urnas el martes 18 de agosto para las elecciones primarias de mitad de mandato, un proceso que definirá candidatos al Senado de Estados Unidos, al Congreso, a la gobernación y a cargos locales que inciden en presupuesto, educación y servicios comunitarios. La jornada también alcanza a los residentes de Fort Lauderdale, en el condado de Broward, y de Orlando, donde se eligen representantes estatales, comisionados y autoridades escolares.

Qué cargos están en juego durante las primarias del 18 de agosto

La boleta estatal incluye la sucesión de DeSantis, que no puede buscar la reelección por el límite de dos mandatos.

En la primaria republicana , el congresista Byron Donalds aparece como favorito, según las últimas encuestas.

, el congresista aparece como favorito, según las últimas encuestas. También se define el Senado de EE.UU., donde la titular Ashley Moody busca conservar la banca por el Partido Republicano mientras Alexander Vindman y Angie Nixon compiten por la nominación demócrata.

El republicano Byron Donalds se enfrenta en las primarias republicanas por la gobernación como el candidato con mayor intención del voto X @RepDonaldsPress

En la Fiscalía General, el republicano James Uthmeier, designado por DeSantis en 2025 tras el ascenso de Moody al Senado, busca su primera elección directa.

En el Congreso, los distritos 24, 25 y 27 de Miami-Dade tienen primarias activas, entre ellas la de la congresista María Elvira Salazar en el Distrito 27 por el ala republicana.

Cómo votar antes del 18 de agosto: plazos y opciones

El plazo para registrarse o cambiar de afiliación partidaria venció el 20 de julio. El voto anticipado en Miami-Dade comenzó el 3 de agosto y se extiende hasta el 16 de agosto en 23 centros. Broward y Palm Beach abrieron sus sedes el 8 de agosto, con el mismo cierre.

en Miami-Dade en 23 centros. Broward y Palm Beach abrieron sus sedes el 8 de agosto, Quienes optaron por el voto por correo debían solicitarlo antes de las 17 hs del 6 de agosto. Dichas boletas deben llegar a la oficina electoral antes de las19 hs del día de la elección.

Líderes Comunitarios Promueven El Voto Anticipado En Miami-Dade – Telemundo Miami (51)

Hasta el domingo 9 de agosto, apenas el 7% de los 1,6 millones de votantes registrados en Miami-Dade había emitido su voto anticipado, un ritmo menor al 11% alcanzado en el mismo punto del ciclo de 2024, informó la supervisora de Elecciones, Alina García, según Telemundo.

Los resultados de esta primaria definirán las boletas que Miami-Dade, Broward y Orange County llevarán a la elección general del 3 de noviembre, cuando también se resolverán tres enmiendas a la Constitución de Florida.

Quién puede votar si está registrado como independiente

Florida mantiene un sistema de primarias cerradas. En ese sentido, solo los electores inscritos como demócratas o republicanos pueden votar por los precandidatos de su partido.

Los electores inscritos como demócratas o republicanos pueden votar por los precandidatos de su partido Freepik

Ese grupo sí puede votar en las llamadas primarias universales, activadas cuando todos los candidatos a un cargo pertenecen al mismo partido y no habrá oposición en noviembre, además de en elecciones no partidistas y en los referendos locales de la boleta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.