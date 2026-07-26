Elecciones 2026: uno de cada cuatro votantes hispanos en EE.UU. aún no se alinea ni con demócratas ni con republicanos

Un reciente estudio reveló que uno de cada cuatro votantes hispanos aún no se mostró alineado con demócratas ni republicanos para las elecciones 2026 de Estados Unidos. El dato se conoció a partir de datos recolectados durante la segunda semana de julio.

Dudas entre los hispanos: el 24% no se define entre demócratas y republicanos

El estudio del Pew Research Center, que informa sobre la opinión pública y las opiniones globales, constató que uno de cada cuatro votantes hispanos registrados todavía no manifiesta una alineación partidista definida hacia las propuestas de los aspirantes a la Cámara de Representantes. Esta cifra representa el 24% de ese universo demográfico.

El reporte, titulado “As the 2026 Midterms Approach, Economy Is Front and Center”, reveló que, entre la población blanca, existe un 18% de margen de duda. Por otro lado, el promedio nacional se situó en un 20% entre todos los votantes registrados.

El 18% de los votantes blancos también mostraron dudas sobre el partido por el cual inclinarse para las elecciones en Estados Unidos Fotomontaje generado con IA

Asimismo, el informe reveló que un 6% de los hispanos prefiere una opción electoral externa a los dos partidos políticos tradicionales. Por otro lado, a nivel general, el estudio detalló que los candidatos demócratas cuentan con una ventaja de seis puntos porcentuales sobre los republicanos en la intención de voto genérica para el Congreso.

La investigación contó con el liderazgo de los analistas Andrew Daniller, Andy Cerda, Hannah Hartig y J. Baxter Oliphant tras una recolección de datos nacionales entre el 6 y el 12 de julio.

Los demócratas son la primera opción entre los hispanos

Al evaluar las preferencias de voto actuales entre los votantes registrados que sí mostraron una decisión, el informe detalla que el 49% de los hispanos planea votar por los candidatos demócratas. Por su parte, el 26% manifestó su respaldo al Partido Republicano meses antes de los comicios.

Entre los hispanos que sí decidieron por un partido político, los demócratas sacaron ventaja Freepik

Esta distribución de las preferencias electorales, según el informe, posiciona al electorado hispano como un bloque con tendencias propias. Eso se debe a que su respaldo a la causa demócrata es menor al 68% registrado entre los votantes afroamericanos y al 56% de los ciudadanos asiáticos.

Sin embargo, esa cifra se mantiene por encima del 36% de apoyo que los electores blancos conceden a esta fuerza política en la actualidad.

Cambio de tendencia: qué puede variar para las elecciones de 2026

Aunque los votantes latinos otorgaron ventajas porcentuales a las candidaturas demócratas en los ciclos electorales de medio término más recientes, los especialistas de la institución advirtieron sobre un posible cambio de tendencia. Tras observar la elección presidencial de 2024, los investigadores concluyeron que este grupo demográfico dividió sus preferencias de forma casi equitativa entre ambas facciones.

Por qué California tarda tanto en contar los votos en las elecciones

En vista de que las elecciones primarias para el legislativo federal permanecen en desarrollo en diversos estados del país y todavía faltan varios meses para el cierre de las campañas, los autores del reporte enfatizaron que estos resultados son únicamente una fotografía preliminar. En ese sentido, aseguraron que el volumen final de participación ante las urnas determinará el futuro balance del poder político.

Las elecciones generales en Estados Unidos están programadas para el 3 de noviembre. En esta contienda, se votará entre aspirantes al Congreso a nivel nacional, gobernadores y legisladores estatales y locales, entre otros cargos.