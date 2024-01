escuchar

Sin más marketing que el efecto de boca en boca y la popularidad inmediata de las redes sociales, a pocas semanas de su apertura, la pequeña, pero muy original cafetería que instaló una aspirante a azafata latina en el vecindario Brickell, en Miami, causó furor y atrae las miradas de medios de comunicación e influencers, en busca de una experiencia renovada en la escena gastronómica del sur de Florida.

Después de que por su estatura no pudiera convertir en realidad su sueño de ser azafata, Rosana Bentos quiso llevar su pasión por los aviones a otro nivel y creó el concepto de una cafetería temática. “Buscando asientos (de avión), encontré este avión (fuselaje) aquí en Florida, en un pequeño pueblo llamado Leesburg. Vendí mi casa para poder comprarlo”, contó recientemente sobre el emprendimiento llamado Sky Coffee Buenos Aires, al canal Local 10.

La aeronave, que años atrás formó parte de la flota de la aerolínea Delta, ahora luce adaptada para recibir clientes en Southwest First Court, entre Southwest 15 Road y 13 Street. A primera vista el concepto ya se nota impactante, con un detector de metales en el camino hacia el avión y dos juegos de escaleras: una para caminar por un pequeño pasillo del interior, mientras que otra permite tomar las órdenes de los visitantes por una ventana exterior sin ingresar al avión.

Al abordar al Sky Coffee Buenos Aires se puede dar un vistazo a los controles de la cabina de mando, y luego hay dos filas de asientos se distribuyen a lo largo de la cabina: cuatro asientos de primera clase a la izquierda y cuatro asientos de clase económica a la derecha, con una mesa en el medio.

Al interior de la cabina del avión está la pequeña cocina donde se preparan los platos del menú

Los asientos del avión han sido renovados con una marca diferente en la decoración, pero son los mismos de cuando operaba vuelos comerciales, mientras que los compartimentos superiores no han cambiado para nada. Sin embargo, de acuerdo a una reseña del sitio One Mile At Time, los clientes deben saber que no se puede comer ni beber dentro de la cabina, pero hay una zona al aire libre, que cuenta con mesas y sillas.

Además de la extensa variedad de bebidas, hay opciones de panadería y desayunos igualmente atractivos

¿Qué hay en el menú del Sky Coffee Buenos Aires?

Las bebidas son tan atractivas como la propia aeronave, pero sin duda el capuchino Tierra del Fuego, es una de las cartas fuertes por incluir oro comestible de 24 quilates y una trufa de chocolate, como parte de un homenaje a la provincia natal de Carolina. Otro de los favoritos de los visitantes es el llamado Sweet Mammoth Rain, un café caliente endulzado con algodón de azúcar; así como Casa Rosada, un capuchino de terciopelo rojo, rosas comestibles y un macarrón de higo.

El capuchino Tierra del Fuego es la opción del menú de la que todos hablan

En cuanto a la comida, las opciones son igualmente impresionantes. Según se explica en el propio menú, los cinco diferentes tipos de desayuno se inspiran en las variedades que se sirven a bordo de vuelos de más de tres horas que viajan de EE.UU. con destino a Canadá, el Caribe, Centroamérica, México y Sudamérica. Además, incluye una amplia gama de piezas de panadería, entre las cuales se encuentran los tradicionales alfajores, empanadas, medialunas y macarrones.

“Vienen aquí por el tema de la aerolínea y el buen café, pero no es un lugar premiado en cuanto a la calidad de la comida. Aprecio la buena presentación de las bebidas, a pesar de que todo se sirve al aire libre”, concluyó en su experiencia el experto culinario Ben Schlappig para One Mile At Time. Sin embargo, aseguró que es un lugar que vale la pena visitar: “¡Qué bueno es tener un sitio así en Miami! También me encanta la historia que hay detrás, así que le deseo a la dueña todo el éxito del mundo”.