Suspensión de vuelos a Venezuela desde Miami: qué se sabe del servicio en el aeropuerto de Caracas

Dos terremotos consecutivos impactaron en Venezuela el último miércoles 24 de junio, con una cifra de fallecidos que llegó a 164, según datos brindados por Delcy Rodríguez en conferencia de prensa. Como consecuencia de la catástrofe natural causada por los fenómenos, se concretó la suspensión de vuelos directos a Caracas desde Miami.

Cierre del Aeropuerto Simón Bolívar: qué se sabe de la cancelación de vuelos desde Miami

La infraestructura del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sufrió daños severos que imposibilitan su funcionamiento tras el impacto de los movimientos telúricos. Según CBS News, ante la inoperatividad de la terminal, las autoridades ordenaron su cierre inmediato para realizar las evaluaciones de seguridad pertinentes.

Se cancelaron los vuelos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por los sismos en Venezuela Valery Sharifulin - TASS

Esta situación forzó a las aerolíneas internacionales que mantienen rutas con Caracas a interrumpir sus servicios de manera preventiva. Compañías como American Airlines, Avianca, Copa Airlines, Iberia y Air Europa confirmaron la cancelación de los vuelos programados desde Miami, Bogotá, Panamá y Madrid.

La conectividad aérea con la capital venezolana permanece suspendida mientras los equipos técnicos revisan el alcance de las afectaciones en las pistas y áreas operativas del aeropuerto. Los pasajeros con itinerarios afectados por estas restricciones durante los próximos días deberán comunicarse con las aerolíneas para gestionar su situación.

Magnitud y alcance del terremoto en Venezuela

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró dos sismos consecutivos que impactaron en Venezuela. El primer movimiento alcanzó una magnitud de 7,2, seguido menos de un minuto después por un segundo evento aún más potente de 7,5.

El epicentro se ubicó en el centro-norte del país, con fuerza en la capital y estados aledaños. La profundidad superficial del sismo, estimada entre diez y 13 kilómetros, maximizó los daños en las edificaciones y estructuras críticas en las zonas urbanas de Caracas y sus alrededores.

Los terremotos que afectaron a Venezuela causaron la suspensión de los vuelos a Caracas Pedro Mattey - AP

La magnitud del evento provocó el colapso de diversos edificios y dejó a cientos de personas atrapadas entre escombros. Las autoridades locales declararon estado de emergencia ante la magnitud de la tragedia y calificaron al estado La Guaira como una zona de desastre, donde se concentran las tareas más urgentes de rescate.

Despliegue de ayuda a Venezuela desde el sur de Florida

La organización Global Empowerment Mission (GEM, por sus siglas en inglés), con base en Doral, Florida, activó de forma inmediata su protocolo de respuesta ante este escenario de emergencia. El equipo comenzó la recolección de ayuda en su sede de Miami-Dade para socorrer a las familias damnificadas.

Los terremotos en Venezuela causaron destrozos

Los suministros preparados por voluntarios y personal técnico abarcan alimentos, agua potable, insumos médicos y artículos de higiene necesarios para la atención de los afectados. La logística prevé el envío de estos recursos hacia Venezuela para apoyar las operaciones de asistencia en el país sudamericano.

La organización cuenta con experiencia previa en operaciones en el territorio, lo que permite una mayor eficiencia en la distribución de la ayuda enviada desde el sur del Estado del Sol. La iniciativa se suma a una ayuda del gobierno estadounidense que es coordinada por las autoridades federales bajo el mando de Donald Trump, conjuntamente con el gobierno de Delcy Rodríguez.