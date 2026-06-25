Noticias del terremoto en Venezuela: cómo ayudar desde Florida para enviar agua y suministros

Organizaciones de Florida envían ayuda a Venezuela en el marco de los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron la nación sudamericana este miércoles. El impacto en Caracas dejó al menos 164 personas fallecidas y cerca de 1000 heridos, cifras ofrecidas por las autoridades locales que podrían incrementarse por la gravedad de la situación.

GEM prepara envíos desde Florida a Venezuela

La organización Global Empowerment Mission (GEM, por sus siglas en inglés), ubicada en Doral, activó de forma inmediata su plan de respuesta ante el desastre natural. Según informó la propia entidad en un comunicado, el personal prepara suministros en su sede de Miami-Dade para enviarlos a los afectados por el sismo.

Imágenes de lo que dejaron los dos terremotos en Venezuela FEDERICO PARRA - AFP

Este equipo de ayuda incluye agua, alimentos, artículos de higiene y materiales médicos necesarios para la atención primaria. Los voluntarios esperan comenzar su labor en el territorio venezolano este viernes para brindar apoyo estratégico.

La entidad posee experiencia previa en el país gracias a su participación en la crisis de refugiados de 2019. “GEM ya ha operado anteriormente en Venezuela en respuesta a la crisis de refugiados de 2019, donde desarrollamos alianzas estratégicas cruciales que nos permitirán responder a este desastre con mayor eficiencia y alcance”, mencionó la organización.

Los interesados en realizar una donación pueden hacerlo a través del sitio web de GEM. Allí, la entidad ofrece la opción de enviar desde 50 hasta 500 dólares u otro monto que el donante prefiera.

Tragedia en Venezuela: magnitud del sismo y colapso en el transporte aéreo

Los especialistas del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) detectaron dos movimientos telúricos consecutivos con epicentro al oeste de la capital venezolana. De acuerdo con la información de CBS News, el segundo evento alcanzó una magnitud de 7,5 menos de un minuto después del sismo principal.

Rescatistas trabajan entre los escombros de edificios derrumbados en Caracas para localizar sobrevivientes.

Marco Rubio sobre los terremotos en Venezuela

Como consecuencia del fenómeno, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar permanece cerrado tras reportarse el derrumbe parcial de sus instalaciones durante la jornada.

Esta situación obligó a la cancelación de vuelos comerciales entre EE.UU. y Venezuela durante el jueves. American Airlines suspendió sus conexiones programadas desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia Caracas.

Ayuda para Venezuela: el despliegue de asistencia federal de EE.UU.

El gobierno estadounidense inició un proceso de movilización de recursos para auxiliar a la población venezolana damnificada, según Reuters. En ese marco, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, confirmó que hubo un contacto directo con las autoridades del país latino.

El mensaje de Landau en redes sociales por el terremoto en Venezuela X Christopher Landau

“EE.UU. está con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Estamos en contacto con las autoridades y movilizando asistencia. Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este momento difícil. ¡Fuerza Venezuela! ¡Estamos con ustedes!“, escribió Landau en la red social X.

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) conformó un equipo de asistencia para desastres con el objetivo de coordinar la ayuda humanitaria necesaria. Estas labores incluyen el envío de suministros médicos y grupos especializados en tareas de búsqueda y rescate.

Por su parte, el presidente Donald Trump se sumó a los mensajes de apoyo. En su cuenta de Truth Social, publicó: “Los dos grandes terremotos que acaban de golpear a la gran gente de Venezuela son ambos masivos en escala y han dejado un número devastador de muertos. ¡EE.UU. está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!“.