Buenas noticias para los migrantes venezolanos de Florida: American Airlines vuelve a unir Miami con Caracas y Maracaibo

El gobierno de Estados Unidos dio luz verde para que una filial de American Airlines reanude sus servicios de vuelos directos entre Miami y dos ciudades clave de Venezuela: Caracas y Maracaibo. La decisión abre un nuevo capítulo en la conectividad entre ambos países, interrumpiendo un largo período de aislamiento aéreo que afectó profundamente a la diáspora venezolana residente en Florida y más allá.

Cuál es la línea aérea que unirá Miami con Venezuela

La aprobación fue otorgada a Envoy Air, una subsidiaria de American Airlines, para operar estas rutas por un período inicial de dos años. La solicitud para este permiso había sido presentada el 13 de febrero, y su autorización se produce en un contexto de significativos cambios geopolíticos que han reconfigurado las relaciones bilaterales.

Vista del aeropuerto internacional de Miami International Airport Review

Según informó el Departamento de Transporte estadounidense en un comunicado, Envoy Air realizará vuelos diarios a ambas capitales venezolanas desde Miami, aunque la compañía aún no ha especificado una fecha exacta para el inicio de las operaciones.

American Airlines, una de las aerolíneas más grandes del mundo, confirmó la noticia a la agencia AFP. La compañía había suspendido sus servicios hacia Venezuela en 2019, poniendo fin a más de tres décadas de presencia y operación ininterrumpida en el país sudamericano.

Esa interrupción se produjo en un momento de crecientes tensiones políticas y deterioro de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, lo que dejó a miles de venezolanos en Estados Unidos con limitadas opciones para visitar a sus familias o atender asuntos personales y de negocios en su país natal.

Expectativa en Florida por la conexión aérea con Venezuela

La expectativa por la reanudación de los vuelos directos es alta, especialmente entre la vasta comunidad venezolana radicada en Florida. American Airlines, a través de su director comercial Nat Pieper, había anticipado esta posibilidad en enero, semanas después de que el exlíder de Venezuela, Nicolás Maduro, fuera trasladado por la administración Trump a Estados Unidos, en una polémica operación especial.

Así llegó Maduro a Nueva York para presentarse ante el tribunal

En aquel momento, Pieper destacó el impacto humanitario y económico de tal medida: “Al retomar los vuelos a Venezuela, American ofrecerá a sus clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios e intercambios comerciales con Estados Unidos”, afirmó. Esta declaración subraya la doble vertiente de la decisión, atendiendo tanto la necesidad de conexión personal como la de reactivación económica.

Cambios en Venezuela

La reanudación de los vuelos se enmarca en un escenario político transformado radicalmente. A principios de año, el 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar con el objetivo de capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

La llegada de Nicols Maduro a un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos (Archivo)

Según reportes de Caracas, esta acción dejó un saldo de más de un centenar de muertos. Posteriormente, Maduro y Flores fueron detenidos y actualmente se encuentran en Nueva York, donde enfrentan un juicio por cargos de narcotráfico, acusaciones que habían sido formuladas previamente por las autoridades estadounidenses.

Tras estos acontecimientos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó a Delcy Rodríguez, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta de Maduro, como mandataria interina de Venezuela. Desde su ascenso, Rodríguez ha adoptado una postura que, en gran medida, ha seguido los dictados de Washington.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.