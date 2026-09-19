Tesoro en Florida: hallan un lingote valuado en hasta US$25.000 en un naufragio de hace 400 años

Un equipo de Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions recuperó un lingote de cobre de 55 libras (25 kg) en el sitio del naufragio de 1622 de Nuestra Señora de Atocha, frente a los Cayos de Florida. La pieza, estimada entre 18.000 y 25.000 dólares, se suma al reciente lingote de plata del Atocha y refuerza el interés sobre el cargamento que todavía permanece bajo el lecho marino.

Cómo encontraron el lingote de cobre del Atocha en Florida

Según informó Fox News, el capitán Drake Nicholas recorrió un sector desde la embarcación de salvamento DARE cuando su detector de metales registró una señal débil. El hombre seguía un rastro compacto de monedas y decidió excavar bajo el barro.

Asi fue el hallazgo del lingote de 55 libras en Florida

A medida que retiró el sedimento, la señal comenzó a mostrar mayor intensidad. Según dijo Nicholas, primero creyó que había dado con un cañón por la forma redondeada, el tamaño y el tono bronce cobrizo del objeto.

Sin embargo, al completar la excavación, comprobó que en realidad se trataba de un lingote.

Por qué el Atocha llevaba cientos de lingotes de cobre

Mel Fisher’s Treasures detalló que el Atocha cargó 582 lingotes de cobre en La Habana antes de partir a España. El embarque total alcanzó 30.000 libras (13.608 kg) y procedía de la mina Caridad del Cobre, propiedad de la Corona española.

La organización explicó que el cobre tenía como destino principal la fabricación de cañones de bronce. Los metalúrgicos vertían el material fundido en depresiones simples del suelo; el método producía piezas irregulares, sin marcas y con impurezas.

El Mel Fisher Maritime Heritage Museum, en Key West, conserva y exhibe piezas recuperadas del Atocha y otros naufragios históricos de los Cayos de Florida Facebook/Mel Fisher's Treasures

El mismo material cumplía otra función a bordo: actuaba como lastre junto con barras de plata y cofres de monedas. El arqueólogo Corey Malcolm ubicó ese cargamento en la bodega inferior, detrás del palo mayor y al lado del sector de las barras de plata.

El huracán de 1622 que hundió al Atocha en los Cayos de Florida

Un informe de Motivation, Inc. sobre los proyectos Atocha y Santa Margarita indicó que la flota de 1622 salió de La Habana el 4 de septiembre con 28 embarcaciones.

Un huracán empujó las naves hacia los arrecifes y bajos de los Cayos de Florida. Al mediodía del 6 de septiembre, la flota perdió ocho barcos.

El documento señaló que un segundo huracán dispersó todavía más los restos semanas después del primer impacto. Esa dinámica explica el rastro de materiales que los equipos siguieron durante décadas a lo largo de varias millas.

Mel Fisher inició la búsqueda del Atocha en 1969 y su equipo localizó la llamada “Mother Lode”, el principal depósito cultural, en 1985. El informe indicó que, después de los inventarios de ese sector, todavía faltaban cerca de 50.000 monedas de plata, 300 barras de plata y diez cañones de bronce, además de parte del oro registrado y otros bienes.

El Museo de Historia Natural de la Universidad de Florida detalló que las aguas del estado concentran miles de naufragios.

También explicó que los huracanes, los arrecifes, las arenas móviles y las aguas poco profundas volvieron peligrosa la ruta colonial utilizada por barcos españoles. Ese contexto histórico incluye los tesoros de galeones españoles.

El informe de Motivation registró hallazgos previos de barras de oro, cadenas, objetos religiosos y monedas de plata y oro en la ruta noroeste del Atocha. También describió un patrón de restos dispersos entre el depósito principal y las áreas de arenas móviles.

Tesoros en Florida: la barra de plata hallada en 2026 en Atocha

Durante el verano boreal de 2026, la tripulación del DARE ya había recuperado una barra de plata de 22,5 libras (10,2 kg) en unos 50 pies (15 metros) de agua. Mel Fisher’s Treasures indicó que el capitán Drake y el equipo encontraron la pieza en una zona de búsqueda activa tras retirar arena y sedimento.

La expedición también recuperó una barra de plata de 22,5 libras (10,2 kg) durante el verano boreal de 2026 Facebook/Mel Fisher's Treasures

La empresa sostuvo que tanto las partes sustanciales del cargamento documentado como las del no documentado todavía permanecen bajo el mar. Entre los elementos señalados figuran miles de monedas de plata, cientos de barras, objetos de oro, joyas, cañones de bronce, lingotes de cobre y esmeraldas.