Últimas encuestas de Florida: el nuevo sondeo que incomoda a Donalds y le da esperanza a Jolly

La disputa por la gobernación de Florida suma un nuevo capítulo tras la publicación de una encuesta, elaborada entre el 11 y el 14 de junio. El relevamiento ubicó al demócrata David Jolly por delante del republicano Byron Donalds tanto entre los votantes registrados como entre quienes son considerados con mayor probabilidad de participar en los comicios.

La última encuesta de las elecciones a gobernador de Florida: ventaja para Jolly

En el sondeo realizado por Change Research entre 1273 votantes registrados, 1015 personas fueron clasificadas como sufragistas probables. Antes de las elecciones generales que se disputan el 3 de noviembre, los análisis marcaron un posible enfrentamiento entre Jolly y Donalds, que requeriría de un triunfo de ambos en la primaria del 18 de agosto.

Byron Donalds vs. David Jolly: qué dicen las encuestas sobre el sucesor de Ron DeSantis como gobernador de Florida @Byrondonalds / @davidjollyfl

Según los datos difundidos, las preferencias entre los electores registrados son las siguientes:

El demócrata David Jolly registró una intención de voto del 47%

registró una intención de voto del El republicano Byron Donalds tuvo un apoyo del 42%

La diferencia aumenta entre los llamados votantes probables:

David Jolly eleva su intención de voto a 49%

eleva su intención de voto a Byron Donalds aumenta a 43%

El informe también señaló que la incorporación de la excongresista demócrata Gwen Graham a una eventual fórmula electoral fortalece la posición de Jolly. En ese escenario, el candidato demócrata llega al 50% de respaldo dentro del segmento de votantes probables.

El papel de los votantes independientes en la elección de Florida

Uno de los datos destacados del estudio fue el comportamiento de los votantes sin afiliación partidaria. En este grupo:

Jolly obtiene una ventaja amplia, con un apoyo del 53%

obtiene una ventaja amplia, con un apoyo del Donalds reúne el 28%

David Jolly toma ventaja frente a Byron Donalds en la última encuesta sobre las elecciones a gobernador de Florida Chris O'Meara - AP

La encuesta, además, indicó que el demócrata logra captar una porción del electorado republicano. De acuerdo con los resultados, cerca del 9% de los sufragistas identificados con ese partido manifiestan respaldo a la candidatura de Jolly.

Los temas que generan dudas sobre la candidatura de Byron Donalds

El relevamiento examinó distintos aspectos vinculados con la imagen pública de Byron Donalds. Uno de ellos está relacionado con su respaldo al desarrollo de centros de datos para inteligencia artificial en Florida con aportes económicos provenientes de comités de acción política asociados a ese sector.

De acuerdo con los resultados, el 72% de los encuestados manifestó inquietudes tras conocer información vinculada a esos aportes y a la promoción de proyectos relacionados con la industria tecnológica.

Otro de los puntos evaluados fueron reportes sobre operaciones bursátiles realizadas por Donalds por montos superiores a los US$10 millones. El 70% de los encuestados señaló reparos frente a esos antecedentes, especialmente por las declaraciones públicas del legislador sobre la participación de miembros del Congreso en el mercado de acciones.

Economía y costo de vida en el centro del debate en Florida

La situación económica aparece como una de las principales preocupaciones de los votantes. El estudio señaló que el 66% considera que sus ingresos no avanzan al mismo ritmo que el aumento del costo de vida.

El intercambio entre Byron Donalds y Trump en medio de la campaña para las elecciones en Florida

Asimismo, más de la mitad de los encuestados, el 53%, expresó insatisfacción respecto al rumbo económico del estado. En ese contexto, la campaña de Jolly puso el foco en propuestas vinculadas a seguros de vivienda, atención médica e inversión en educación pública.

La encuesta también analizó el impacto de declaraciones pasadas de Donalds sobre la etapa de segregación racial conocida como Jim Crow. El sondeo de Change Research planteó a los encuestados que el republicano afirmó que ese periodo “era mejor para las personas negras”, a pesar de que durante ese tiempo los afroamericanos tenían prohibido sufragar y sufrían discriminación en el acceso a empleos y vivienda.

Según los resultados, el 63% de los participantes manifestó cuestionamientos tras conocer esos comentarios.

Calendario electoral de Florida en 2026

Mientras la campaña entra en una etapa decisiva, el cronograma oficial del Departamento de Estado de Florida establece fechas clave para los votantes y los candidatos:

La fecha límite para registrarse o modificar la afiliación partidaria será el 20 de julio .

o modificar la afiliación partidaria será el . Quienes deseen votar por correo deberán solicitar su boleta antes del 6 de agosto .

. El período de votación anticipada se desarrollará entre el 8 y el 15 de agosto .

se desarrollará . Posteriormente, las elecciones primarias de cada partido tendrán lugar el 18 de agosto .

de cada partido tendrán lugar el . Los comicios generales están programados para el 3 de noviembre.

Con ese calendario en marcha, tanto republicanos como demócratas llevan adelante su campaña para suceder a DeSantis.