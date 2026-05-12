Adiós, Ron DeSantis: Byron Donalds aumenta su ventaja en la última encuesta para las elecciones de Florida

La disputa por la gobernación de Florida empieza a consolidar un escenario favorable para Byron Donalds en la carrera por la sucesión de Ron DeSantis. Los sondeos más recientes ubicaron al congresista republicano al frente de la interna partidaria con una diferencia amplia sobre sus competidores.

Encuesta en Florida 2026: Byron Donalds lidera la interna republicana para gobernador

Byron Donalds consolidó una ventaja dominante en la carrera por la nominación republicana para gobernador de Florida. La encuesta realizada del 26 al 30 de abril por Fabrizio, Lee & Associates le otorgó un 54% de intención de voto entre republicanos que planean participar en las primarias de agosto.

En el mismo relevamiento, ninguno de los demás aspirantes alcanzó los dos dígitos:

James Fishback apareció con 9%.

apareció con Jay Collins registró 7%.

registró Paul Renner se ubicó con 2%.

Donald Trump fortalece la campaña de Byron Donalds rumbo a la gobernación de Florida

Uno de los factores centrales en el crecimiento de Donalds es el apoyo público de Donald Trump. El presidente de EE.UU. respaldó su postulación y lo presentó ante el electorado republicano como parte de su espacio político.

"Byron tiene una voz fuerte y trabajaría conmigo para impulsar nuestra agenda de Estados Unidos. Luchará para asegurar nuestra frontera, detener la delincuencia migratoria, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico, impulsar el dominio energético estadounidense y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda", dijo Trump sobre el precandidato.

Los estudios de opinión mostraron que la adhesión a Donalds aumentó entre los votantes que conocían el respaldo de Trump. En algunos escenarios analizados durante enero por Fabrizio, Lee & Associates, el congresista superaba incluso el 70% de intención de voto dentro de ese segmento.

Byron Donalds cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump X Byron Donalds

Las principales propuestas de Byron Donalds para las elecciones de Florida 2026

De acuerdo con su sitio web oficial, la propuesta política de Byron Donalds para su candidatura a la gobernación de Florida se define por una plataforma de corte conservador “America First”, alineada estrechamente con la agenda de Donald Trump. Sus propuestas principales son:

Solucionar la crisis de los seguros de propiedad y trabajar para reducir los costos de la vivienda, con el fin de que Florida sea asequible para familias y personas mayores.

y trabajar para reducir los costos de la vivienda, con el fin de que Florida sea asequible para familias y personas mayores. Aspira a convertir al estado en la capital financiera de la nación mediante la diversificación de la economía y la atracción de inversiones.

Su plan económico incluye la baja de impuestos y la reducción de regulaciones para fomentar la creación de empleos.

y la reducción de regulaciones para fomentar la creación de empleos. Busca terminar con el uso de fondos de los contribuyentes para otorgar beneficios a inmigrantes indocumentados.

para otorgar beneficios a inmigrantes indocumentados. Se presenta como un defensor del cumplimiento de la ley y el mantenimiento del orden público .

. El congresista es un firme promotor de la elección de escuela y de la protección de los derechos de los padres en el sistema educativo.

y de la protección de los derechos de los padres en el sistema educativo. Se compromete a mantener la “ ideología woke radical ” fuera de las escuelas, el ejército y las corporaciones.

” fuera de las escuelas, el ejército y las corporaciones. Propone crear escuelas de clase mundial que prioricen el éxito de los estudiantes.

que prioricen el éxito de los estudiantes. Propone completar la restauración de los Everglades, mejorar la calidad del agua y proteger las playas y recursos naturales del estado.

del estado. Plantea diseñar y mejorar la infraestructura de Florida para que sea capaz de satisfacer las necesidades actuales y futuras derivadas del rápido crecimiento poblacional.

para que sea capaz de satisfacer las necesidades actuales y futuras derivadas del rápido crecimiento poblacional. Defiende el derecho a portar armas .

. Su plataforma incluye políticas antiaborto desde una perspectiva conservadora.

En materia migratoria, el congresista plantea reforzar controles fronterizos y limitar el acceso de inmigrantes indocumentados a programas financiados con fondos públicos estatales.

Además, la campaña cuenta con una estructura financiera superior a la de sus competidores. De acuerdo con Florida Politics, entre el comité político y la organización electoral, Donalds reunió más de US$67 millones para sostener actividades y publicidad.

Según la última encuesta de Fabrizio, Lee & Associates, Donalds cuenta con el 54% de apoyo entre los probables votantes de las primarias republicanas Instagram/@byrondonalds

Elecciones en Florida 2026: fechas clave, primarias y calendario electoral

Las elecciones primarias en Florida están programadas para el 18 de agosto. Ese día se definirán los candidatos republicanos y demócratas para la gobernación y otros cargos estatales.

La elección general se realizará el 3 de noviembre. El período de votación anticipada para las primarias se desarrollará entre el 8 y el 15 de agosto.

La fecha límite para registrarse y participar en las primarias será el 20 de julio, mientras que los candidatos tendrán tiempo hasta el 12 de junio para formalizar sus postulaciones ante las autoridades electorales del estado.