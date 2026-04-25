Byron Donalds pisa fuerte en la carrera para gobernador y propone defender el “Florida Dream”

Byron Donalds, actual candidato a la gobernación de Florida, presentó en un evento lo que él destaca como “Florida Dream” (“Sueño floridiano”, en español). Este plan incluye una reducción de impuestos y el respaldo a los agentes policiales.

Cuáles son las propuestas de campaña de Byron Donalds

El republicano explicó el significado del “Florida Dream” en una conferencia de prensa en Sarasota. Allí señaló que el “respaldo a la policía” más la “ley y el orden” serían pilares que mantendría en el estado si ganaba los comicios generales del 3 de noviembre.

Para remarcar esta postura, relató cómo, durante su tiempo en Brooklyn, observó cómo la ciudad se volvía más segura cuando las autoridades se comprometían a hacer cumplir las leyes.

“Cuando crecí en la ciudad de Nueva York pasé por tres alcaldes diferentes. El primero fue Ed Koch, que era aceptable en cuanto a la aplicación de la ley. Luego estuvo David Dinkins, a quien los antiguos neoyorquinos recuerdan como alguien que no priorizó la seguridad. Y finalmente, llegó Rudy Giuliani y su gestión quedó marcada por la presencia de la policía en las calles, dijo Donalds.

Byron Donalds vivió durante su adolescencia en la ciudad de Nueva York X Byron Donalds

Luego agregó: “En Florida vamos a estar comprometidos con la ley y el orden, porque no se puede construir un buen negocio, tener calles seguras ni construir una economía de clase mundial si no existe eso".

Los objetivos económicos de Byron Donalds

Donalds también hizo alusión a la búsqueda de reducir los impuestos sobre la propiedad y los costos de los seguros a través de reformas regulatorias. Desde este punto, mencionó que su experiencia en el área financiera lo destacaba como una persona clave para presionar estos costos a la baja.

“Vamos a hacer más y examinar cada aspecto del sistema regulatorio de Florida en lo que respecta a los seguros", detalló.

Donalds prevé convertir a Florida en un “centro de finanzas, manufactura y tecnología aeroespacial" Instagram @byrondonalds

Durante su discurso, calificó a Florida como un “estado de todo” más allá del turismo y la agricultura. Bajo esta premisa, prevé convertir al estado en un “centro de finanzas, manufactura y tecnología aeroespacial".

“Hoy somos la decimocuarta economía más grande del mundo y en el futuro seremos la décima. Al tener un crecimiento próspero, eso no solo ayuda a la gente a pagar, sino a prosperar“, remarcó.

Sus críticas a Kathy Hochul y Zohran Mamdani

En una parte de la conferencia, el republicano dijo a tono de broma que una de sus primeras acciones como gobernador sería nombrar a Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, y a Zohran Mamdani, alcalde de la Gran Manzana, como “coagentes inmobiliarios del año de Florida”.

Byron Donalds aseguró que Kathy Hochul y Zohran Mamdani han hecho un mal trabajos en sus distritos (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Esta afirmación parte de la idea de que, para Donalds, ambos han realizado un trabajo “tan terrible” en sus distritos que sus residentes y empresas están optando por marcharse. Una medida que, según él, beneficia al Estado del Sol.

“Han hecho un trabajo tan terrible allá arriba [Nueva York] que la gente está huyendo. Esa situación va a continuar, por lo que tendremos la oportunidad de atraer empresas e industrias a Florida", dijo.

Cómo se mantiene Byron Donalds en las encuestas

De acuerdo con una encuesta realizada por The Tarrance Group, una firma de investigación y encuestas afiliada al Partido Republicano, Donalds se posiciona como el candidato más votado en las primarias del próximo 18 de agosto.

El miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el distrito 19 de Florida cuenta con el 50% de intención del voto frente a James Fishback, que registra un 9%.

Por su parte, el centro de investigación Emerson College Polling respalda estos resultados preliminares al señalar que el representante lidera la contienda republicana con un 46% de apoyo, seguido por el vicegobernador Jay Collins y James Fishback con un 4%.