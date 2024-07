Volaron a Miami para ver la final de la Copa América, quedaron afuera por los disturbios y ahora demandan por US$50 mil al Hard Rock Stadium

Escuchar

Compraron los pasajes de avión para viajar de Colombia a Miami y los tickets para la final de la Copa América 2024 con mucha ilusión. Querían alentar a la selección “tricolor” que se jugaría todo frente Argentina y para ello gastaron más de US$4000. Sin embargo, a raíz de los disturbios que se generaron en el ingreso al estadio no los dejaron entrar, los integrantes de una familia no pudieron cumplir su sueño. Ahora, demandan al Hard Rock Stadium y a la Conmebol, con el objetivo de recuperar el dinero que invirtieron.

Aficionados intentan entrar al estadio antes del partido final de la Copa América de fútbol entre Argentina y Colombia, en Miami Gardens, Florida, el domingo 14 de julio de 2024 (AP Photo/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Los demandantes son un matrimonio conformado por Jackie Martínez, su esposo, y los padres de uno de ellos. Según informa Telemundo 51, la familia inició la primera demanda conocida hasta el momento tras el caos que demoró durante poco más de una hora el inicio de la final entre Argentina y Colombia, que consagró a la selección albiceleste bicampeona de América.

Argentina Campeón de la Copa América 2024 Aníbal Greco

Qué pasó el día de la final de la Copa América

El domingo 14 de julio, los cuatro integrantes fueron al Hard Rock Stadium, pero se quedaron afuera. “Pagamos más de dos mil dólares por los tickets, es injusto”, se quejaron los demandantes. Desilusionados y enojados con los organizadores, esta familia colombiana decidió ir a la Justicia para recuperar los más de US$4000 que habían pagado por las entradas a la final y por los pasajes de avión. Así fue que llamaron al abogado Irwin Ast para ver si podían hacer algo.

“La mañana después del juego, ella (Jackie) me llamó y me preguntó qué podía hacer. Le dije: ‘puedes hacer algo para reclamar el dinero que perdiste y también la experiencia que perdiste’”, contó el letrado, quien remarcó que ni el estadio ni la Conmebol garantizaron un entorno seguro para las personas que pagaron sus boletos. No controlaron a la multitud, dejaron pasar a gente que no tenía entradas y no permitieron el ingreso de quienes tenían sus tickets, aseveró. Por ello, el abogado consideró que los organizadores “actuaron con negligencia”.

Personal de seguridad detiene a los seguidores de Colombia que intentaron ingresar al estadio sin entradas antes del partido de fútbol final del torneo Conmebol Copa América 2024 entre Argentina y Colombia JUAN MABROMATA - AFP

Según explicó, la demanda se ampara en la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de la Florida. Por ello, sus clientes exigen una compensación de US$50.000. “Vender entradas y después negar el acceso es algo ilegal”, subrayó el abogado.

Qué dicen el Hard Rock Stadium y la Conmebol sobre los disturbios de la final

Tras los incidentes registrados antes de la Final de la Copa América, que dieron la vuelta al mundo, el Hard Rock Stadium de Miami, sede del partido, y la Conmebol cruzan acusaciones. Esta última instancia señaló que estuvo sujeta” a las decisiones que adoptaron las autoridades del Hard Rock Stadium “acorde a las responsabilidades contractuales establecidas para la operación de seguridad”.

“La Conmebol recomendó a dichas autoridades los procedimientos probados en eventos de esta envergadura, los cuales no fueron tomados en cuenta”, indicó el organismo.

El comunicado de la Conmebol luego de los incidentes ocurridos en la previa de la final de la Copa América

En un comunicado emitido el día después de los hechos, los responsables del Hard Rock Stadium recordaron que el estadio albergó “cientos de eventos de clase mundial en sus 37 años de historia, incluyendo Super Bowls, importantes partidos de futbol internacional, Fórmula 1″.

“En cada uno de ellos, la seguridad fue un esfuerzo conjunto entre el organizador, las agencias policiales locales y el recinto”, señaló. Y remarcó que “el Hard Rock Stadium trabajó en colaboración con la Conmebol, la Concacaf y las agencias de seguridad locales antes y durante el torneo de la Copa América”.

“El Hard Rock Stadium implementó, y en muchos casos superó, las recomendaciones de seguridad de la Conmebol durante todo el torneo y la final”, aseguró el estadio.

