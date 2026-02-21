Floyd Mayweather anuncia que vuelve al boxeo

Floyd Mayweather anunció el viernes que está saliendo de su retiro y regresará al boxeo profesional después de su pelea de exhibición con Mike Tyson esta primavera

El excampeón mundial de varias categorías se retiró del boxeo en 2017, invicto en 50 peleas, aunque ha aparecido en varios combates de exhibición desde entonces

"Todavía tengo lo necesario para establecer más récords en el deporte del boxeo", dijo Mayweather, de 48 años, en una declaración escrita a ESPN

"Desde mi próximo evento de Mike Tyson hasta mi próxima pelea profesional posterior, nadie generará un impacto más grande, tendrá una audiencia de transmisión global más grande y generará más dinero con cada evento, que mis eventos", agregó

Mayweather firmó un acuerdo exclusivo con el promotor CSI Sports/Fight Sports que comenzará a regir después de su pelea con Tyson, aún sin fecha

Una primera pelea profesional está programada tentativamente para este verano, contra un rival por anunciar. Los detalles se revelarán "en las próximas semanas", según el comunicado

La última pelea profesional de Mayweather fue en 2017 contra la estrella de artes marciales mixtas (UFC) Conor McGregor

Ha seguido apareciendo en exhibiciones, incluida una victoria sobre John Gotti III en México en agosto de 2024, así como peleas con estrellas de realities de televisión y luchadores de YouTube