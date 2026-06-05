Mundial 2026: Domino’s regalará US$1 millón en pizzas si expulsan a un jugador de la selección de Estados Unidos
La empresa lanzó un plan de “emergencia” para los partidos de la agrupación americana en la Copa del Mundo
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El Mundial 2026 está a días de comenzar y Domino’s prepara una oferta especial para los aficionados durante los partidos de Estados Unidos. El pasado 18 de mayo, la empresa anunció un programa de “pizzas de emergencia” mediante el cual regalará un millón de dólares en comida si la selección norteamericana recibe una tarjeta roja durante la competición.
El plan de “pizzas de emergencia” de Domino’s para el Mundial 2026
De acuerdo con las reglas establecidas por Domino’s, la participación se abre a los habitantes que residan en los 50 estados y el Distrito de Columbia con una edad de 18 años o más. No hay obligación de compra para entrar en la lista de los beneficiarios, dado que la meta de la marca es acompañar a la gente durante los momentos de tensión en la Copa del Mundo que se disputará en suelo norteamericano.
El proceso para obtener una pizza gratis requiere una acción previa por parte del usuario. Los interesados deben entrar al sitio web y registrarse antes del 11 de junio, fecha en la que inicia el certamen mundialista.
En el instante en que un árbitro determine la expulsión de un jugador del equipo estadounidense, la oficina de la empresa realizará un sorteo. Según informó Domino’s en su web oficial, la cifra de ganadores por cada roja superará las 60.000 personas.
Qué incluye la promoción de Domino’s por expulsiones en el Mundial 2026
El premio consiste en un bono para una pizza de tamaño medio con la opción de dos ingredientes a elección del usuario. Para reclamar el premio, las personas deben contar con una cuenta en el programa de lealtad de Domino’s Rewards.
Independientemente de cuándo se produzca la expulsión, el tiempo para canjear el beneficio en los locales de la cadena se extenderá hasta el 2 de agosto. La promoción es válida para cualquier encuentro del equipo estadounidense en la Copa del Mundo, ya sea en la fase de grupos o en rondas eliminatorias.
El concepto de la campaña de pizzas de Domino’s para el Mundial 2026
La vicepresidenta de Domino’s, Kate Trumbull, expresó la emoción de la compañía ante la llegada de la competición. “Ya sea que planeen ver todos los partidos o que estén organizando sus propios juegos improvisados, Domino’s tiene algunas ideas divertidas para ayudarlos a prepararse”, anunció.
Sobre la lógica del apoyo tras una sanción a Estados Unidos, dijo que el concepto de la campaña es “ayudar a aliviar el dolor” de “lo peor que puede pasar en un partido” al equipo estadounidense. Durante el Mundial de Qatar 2022, la selección norteamericana no tuvo expulsados en sus partidos de fase de grupos ni en octavos de final.
Los partidos de EE.UU. en la fase de grupos del Mundial 2026
De cara a la Copa del Mundo en Norteamérica, el equipo estadounidense ya tiene confirmado su calendario:
- Viernes 12 de junio: vs. Paraguay en Los Ángeles, a las 21 hs (ET).
- Viernes 19 de junio: vs. Australia en Seattle, a las 15 hs (ET).
- Jueves 25 de junio: vs. Turquía en Los Ángeles, a las 22 hs (ET).
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