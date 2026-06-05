Temporada de tormentas en Estados Unidos: la recomendación del gobierno antes de viajar a otro país

Con el inicio de la temporada de huracanes en junio, las autoridades de Estados Unidos reforzaron los mensajes de prevención dirigidos a las personas que planean desplazarse tanto dentro como fuera del país norteamericano. A través de un comunicado, el Departamento de Estado recordó la importancia de prepararse antes de viajar hacia destinos donde puedan registrarse tormentas de impacto.

Recomendaciones del Departamento de Estado para los viajeros estadounidenses

“Junio marca el comienzo de la temporada de tormentas. La temporada pico varía según la ubicación y el tipo de tormenta, ¡así que siempre haz tu investigación antes de reservar un viaje y sigue estos consejos! Si viaja al extranjero a una zona propensa a tormentas, esté preparado", comunicó la agencia en sus redes sociales.

Las recomendaciones del Departamento de Estado para los viajeros estadounidenses X @TravelGov

El organismo compartió una serie de recomendaciones para que los viajeros estadounidenses tengan en cuenta antes de reservar un vuelo:

Registrarse para recibir alertas de STEP : esta herramienta notifica sobre alertas meteorológicas y de seguridad de la embajada de EE.UU.

: esta herramienta notifica sobre alertas meteorológicas y de seguridad de la embajada de EE.UU. Informarse : la temporada alta de tormentas varía según la ubicación y el tipo de fenómeno. La agencia recomienda evitar viajar durante los periodos de mayor riesgo.

: la temporada alta de tormentas varía según la ubicación y el tipo de fenómeno. La agencia recomienda evitar viajar durante los periodos de mayor riesgo. Tener un plan : analizar los posibles escenarios de tormentas; esto incluye cómo mantenerse a salvo y cómo comunicarse con sus seres queridos.

: analizar los posibles escenarios de tormentas; esto incluye cómo mantenerse a salvo y cómo comunicarse con sus seres queridos. Preparar un kit de emergencia : alistar algunos suministros básicos.

: alistar algunos suministros básicos. Considerar un seguro adicional: muchos planes no cubren los gastos médicos en el extranjero, por lo que el Departamento de Estado recomienda también la cobertura por cancelación de viaje.

La campaña busca que los viajeros adopten medidas anticipadas para reducir inconvenientes derivados de tormentas, huracanes u otras emergencias que puedan afectar sus desplazamientos durante los próximos meses.

Cómo inscribirse en el programa STEP antes de un viaje

Una de las principales indicaciones de las autoridades es registrarse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés). Este servicio gratuito permite a ciudadanos y nacionales estadounidenses informar sus planes de viaje al Departamento de Estado antes de salir del país norteamericano.

El registro facilita que embajadas y consulados puedan contactar a las personas inscritas si se produce una situación de emergencia, como un desastre natural, una crisis de seguridad o cualquier otro incidente que requiera asistencia consular. Además, quienes forman parte del programa reciben actualizaciones vinculadas con condiciones climáticas, alertas de seguridad y otra información relevante relacionada con el lugar de destino.

Para inscribirse en STEP se debe seguir estos pasos:

Visitar el sitio web oficial : el interesado tendrá que dirigirse a la dirección step.state.gov para comenzar el proceso. También puede acceder a través del portal MyTravelGov , el sitio oficial del Departamento de Estado para estos trámites.

: el interesado tendrá que dirigirse a la dirección step.state.gov para comenzar el proceso. También puede acceder a través del portal , el sitio oficial del Departamento de Estado para estos trámites. Iniciar el registro : en la página principal del programa, se encontrará un botón con la opción “comenzar” para ingresar los datos.

: en la página principal del programa, se encontrará un botón con la opción “comenzar” para ingresar los datos. Completar la información: el proceso toma aproximadamente 20 minutos. Se deberá proporcionar detalles sobre el viaje al extranjero.

Qué debe incluir un kit de emergencia de viaje, según el Departamento de Estado

Entre las medidas preventivas figura la preparación de un conjunto básico de elementos para utilizar durante una eventual contingencia. Las autoridades mencionan artículos como:

Linternas

Cargadores portátiles

Materiales impermeables para proteger documentación importante. Los pasaportes, identificaciones y otros documentos de viaje deben mantenerse resguardados frente a posibles lluvias intensas o inundaciones.

La probabilidad de la temporada de huracanes y el número de tormentas con nombre pronosticadas según el informe de la NOAA NOAA

Contar con estos elementos puede facilitar la movilidad y la gestión de trámites durante una emergencia. Asimismo, se recomienda seguir la información difundida por medios locales, emisoras de radio y organismos especializados en monitoreo meteorológico para conocer la evolución de las condiciones climáticas.

Qué se espera para la temporada de huracanes 2026

La temporada de huracanes en el Atlántico y el Pacífico Central se desarrolla oficialmente entre el 1° de junio y el 30 de noviembre. Para este año, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) proyecta una actividad menor al promedio.

Las estimaciones contemplan entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis podrían alcanzar la categoría de huracán. Dentro de ese grupo, entre uno y tres sistemas tendrían potencial para convertirse en huracanes de gran intensidad.

De acuerdo con los especialistas, la presencia del fenómeno climático El Niño es uno de los factores considerados en el pronóstico. Sin embargo, las autoridades remarcaron que una única tormenta puede generar consecuencias importantes en las zonas afectadas, por lo que insisten en la necesidad de planificar con anticipación y mantenerse informado durante toda la temporada.