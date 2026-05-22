FMI aprueba un nuevo tramo de 1.000 millones de dólares de línea de crédito para Argentina

El directorio del FMI anunció este jueves el desbloqueo de un nuevo tramo de 1.000 millones de US$ del programa de crédito para Argentina aprobado hace un año por un valor de 20.000 millones.

La luz verde a esta nueva inyección de dinero se produce tras la segunda revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF por sus siglas en inglés), elogiada por los administradores del Fondo.

"A pesar de un entorno mundial y nacional más complejo, el Directorio Ejecutivo evaluó que la ejecución del programa se ha mantenido sólida, lo que refleja políticas adecuadamente prudentes y ajustes a las políticas económicas", añadió el texto.

Argentina no logró uno de los objetivos pactados con el FMI, la acumulación de reservas internacionales netas, pero "se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño y metas indicativas clave", explicó el texto.

La directora gerente, Kristalina Georgieva, elogió los resultados "impresionantes" de la agenda económica del gobierno ultraliberal de Javier Milei.

"Las autoridades argentinas han seguido logrando importantes avances en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado", indicó, citada en el comunicado.

"Frente a elevados riesgos externos y domésticos, la formulación ágil de políticas y la planificación de contingencias siguen siendo esenciales para salvaguardar los objetivos del programa", recomendó.

El programa de recortes sociales y la eliminación de subsidios ha generado protestas en Argentina, aunque el gobierno logró afianzar el apoyo parlamentario el año pasado.

Durante el mandato de Milei, tras un drástico ajuste presupuestario, la inflación anual bajó de 117% en 2024 a 31% en 2025.

Argentina logró un superávit en sus cuentas públicas en 2025 y con la mayoría lograda en las elecciones legislativas ha ido avanzando en reformas, como la laboral.