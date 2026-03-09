Fonseca despacha a Paul y se cita con Sinner en octavos de Indian Wells

El brasileño João Fonseca firmó este domingo una de las victorias más importantes de su joven carrera al derrotar con autoridad al estadounidense Tommy Paul por 6-2 y 6-3 en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.

Con este resultado, Fonseca, de 19 años, se instaló entre los 16 mejores del torneo en el desierto californiano y se medirá en los octavos de final al italiano Jannik Sinner, número dos mundial, quien previamente venció al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 6-2.

Fonseca, una de las grandes promesas del tenis sudamericano, impuso su potencia desde el fondo de la pista y controló el encuentro desde el inicio frente a Paul, vigesimotercer sembrado del primer Masters 1000 de la temporada.

El brasileño quebró temprano en el primer set y mantuvo la presión para cerrarlo con comodidad por 6-2.

En el segundo parcial repitió el guion con solidez en el servicio, agresividad con su derecha y un nuevo quiebre que terminó por encaminar el triunfo definitivo por 6-3.

Fonseca ya había mostrado carácter en la ronda anterior al remontar un partido dramático ante el ruso Karen Khachanov, salvando dos puntos de partido antes de imponerse en tres sets para alcanzar por primera vez la tercera ronda del torneo californiano.

El duelo del martes ante Sinner representará el desafío más exigente hasta ahora para el brasileño en su notable recorrido en Indian Wells.