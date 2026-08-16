Fonseca iguala a Kuerten y pasa a tercera fase de Cincinnati

La promesa brasileña João Fonseca derrotó al neerlandés Botic van de Zandschulp este domingo y se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

La victoria por 6-4 y 7-6 (7/2) permitió que la joya carioca, de 19 años, se sumara a Gustavo Kuerten como los únicos brasileños en registrar 10 victorias en un torneo de esta categoría en una misma temporada.

Guga, ya retirado, lo consiguió en 2003, tres años después de ocupar el primer puesto del escalafón mundial de la ATP. El récord de su heredero esta campaña es de 10-6.

Fonseca (26°), además, se convirtió en el primer adolescente en inscribirse en la tercera ronda de Cincinnati por segunda ocasión consecutiva desde los estadounidenses Michael Chang y Pete Sampras en 1990 y 1991.

Van de Zandschulp (59°), verdugo del ruso Daniil Medvédev en la segunda ronda de Montreal la semana pasada, batalló hasta el final pero padeció la efectividad del juvenil, quien aprovechó los tres puntos de quiebre que tuvo en el encuentro.

"Es un gran jugador, experimentado, puede vencer a cualquiera, juega de forma muy agresiva, de contraataque (...) Presionó bastante mi servicio, pero me sentí muy bien", valoró el vencedor.

"Sentí un poco de nerviosismo pero la primera ronda siempre es difícil", agregó Fonseca tras su entrada en liza en el torneo.

Cuartofinalista en el Masters de Montecarlo en abril, el sudamericano pugnará por el boleto a octavos de final ante Christopher O'Connell (129º).

El australiano avanzó de ronda este domingo tras el retiro del noruego Casper Ruud (17º) por aparentes molestias en la zona lumbar.

O'Connell ganó el primer set 7-5 e iba 1-2 abajo cuando su rival abandonó la pista dura de Cincinnati.