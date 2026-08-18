Fonseca se retira del Masters 1000 de Cincinnati

La promesa brasileña del tenis, João Fonseca, se retiró del Masters 1000 de Cincinnati debido a una molestia abdominal.

El carioca de 19 años, número 26 del ranking de la ATP, debía jugar este martes el partido de tercera ronda ante el australiano Christopher O'Connell.

"Durante el entrenamiento (del lunes) sentí una pequeña molestia en el sector izquierdo del abdomen", escribió Fonseca en Instagram.

"Después de realizar algunos exámenes, hemos decidido junto a mi equipo retirarnos del Abierto de Cincinnati para recuperarme lo antes posible", agregó.

En su única presentación en Cincinnati, en segunda ronda, Fonseca se impuso al neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-4 y 7-6 (7/2).

Su retiro abre interrogantes sobre su presencia en el US Open que se jugará desde finales de mes en Nueva York.

El Abierto de Estados Unidos es el último Grand Slam de la temporada.

Tras la baja del latinoamericano, O'Connell avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre el estadounidense Taylor Fritz y el español Daniel Mérida.