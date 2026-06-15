Fox compra la plataforma de streaming Roku por US$ 22.000 millones

El grupo mediático estadounidense Fox Corporation, controlado por la familia Murdoch, anunció el lunes un acuerdo definitivo para adquirir la plataforma de streaming Roku, en una operación que valora la empresa en unos 22.000 millones de dólares

"Es un momento decisivo para Fox", subrayó en un comunicado su director general, Lachlan Murdoch, siete años después de que Fox Corporation se desprendiera de gran parte de sus activos relacionados con el cine y la ficción, vendidos a Disney, con el fin de volver a centrarse en el deporte y la información en directo

Roku, que saltó a la fama por la venta de decodificadores que permitían conectar el televisor a los servicios de streaming, obtiene ahora la mayoría de sus ingresos (91% en el último trimestre) de la publicidad y de las suscripciones a su plataforma de video a la carta

Con esta adquisición, Fox espera asegurarse un acceso directo a los 100.000.000 de hogares usuarios en el mundo que Roku declara tener. Aspira así a desarrollar la audiencia de su propia plataforma de streaming gratuita, Tubi, financiada con publicidad

Roku registró 4.700 millones de dólares de facturación en 2025, con unos beneficios de alrededor de 88 millones de dólares

Fox propone a los accionistas de Roku pagar 160 dólares por título, mediante una combinación de efectivo e intercambio de acciones

El viernes, después de que informaciones de prensa revelaran la existencia de conversaciones entre ambos grupos, la acción de Roku se disparó un 20% y cerró a 143,66 dólares

Para financiar parte de la operación, Fox indicó haber obtenido un préstamo de 12.000 millones de dólares de una filial de Morgan Stanley

El fundador y director ejecutivo de Roku, Anthony Wood, se incorporará al consejo de administración de Fox en el momento del cierre de la operación, previsto para el primer semestre de 2027