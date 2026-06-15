Fox se expande en el streaming con la compra de Roku

El grupo mediático estadounidense Fox Corporation, controlado por la familia Murdoch, anunció el lunes que adquirirá la plataforma de streaming Roku por 22.000 millones de dólares, en una apuesta por la publicidad en línea y la agregación de contenidos.

"Es un momento decisivo para Fox", subrayó en un comunicado su director general, Lachlan Murdoch, siete años después de vender a Disney gran parte de sus activos vinculados al cine y la ficción para enfocarse en el deporte y la información en directo.

Posicionado como un grupo centrado en la televisión tradicional, con foco en la cadena Fox y en varias señales de cable como Fox News y Fox Sports, el grupo neoyorquino busca diversificarse hacia el video a la carta.

La adquisición de Roku, cuya finalización se espera para el primer semestre de 2027, es una etapa clave de esta estrategia, ya que la plataforma afirma contar con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo.

A diferencia de Netflix o Disney, el modelo de Roku es el de una plataforma que agrupa múltiples servicios de streaming y, al mismo tiempo, ofrece sus propios contenidos, en su mayoría gratuitos.

Tras su entrada inicial en el mercado gracias a sus dispositivos físicos de conexión para televisores, la empresa de San José (California) obtiene ahora la mayor parte de sus ingresos (87% en 2025) de la publicidad y de las comisiones cobradas sobre las suscripciones a servicios de streaming a través de su plataforma.

"Al controlar Roku, Fox va a poder dirigir a los usuarios hacia sus contenidos", explica Thomas Martin, gestor de cartera en Globalt.

Pulgarcito del streaming, Fox no lanzó su oferta Fox One hasta agosto y contaba, a finales de 2025, con algo más de dos millones de abonados.

Durante una conferencia telefónica, Lachlan Murdoch aclaró que Roku seguiría siendo una plataforma abierta a todos los servicios de video en línea. Por su parte, el director financiero, Steve Tomsic, resaltó el concepto de "neutralidad".

Fox propone pagar 160 dólares por acción (96 en efectivo y el resto en acciones del grupo), según un comunicado.

- "En sintonía" -

El analista de medios de streaming Dan Rayburn subraya que Fox y Roku tienen poca deuda, a diferencia de algunos de sus competidores, en particular Paramount Skydance y Warner Bros Discovery, que acaban de unirse.

La adquisición "le va a dar a Roku los recursos financieros que necesita para acelerar su crecimiento", sostiene Rayburn.

Roku pretende capitalizar el auge de los televisores conectados, presentes ya en el 83% de los hogares estadounidenses con televisor, según la organización profesional Ctam.

"Hoy en día, los consumidores están abonados, de media, a cuatro servicios de streaming, (...) lo que complica la navegación y la búsqueda de contenidos", explicó Lachlan Murdoch. Según él, los telespectadores "quieren algo sencillo, centralizado".

Las plataformas de agregación como Roku, Fire TV (Amazon), Tivo o Google TV son un objetivo prioritario para los anunciantes, por ser punto de entrada de numerosos consumidores en el universo del streaming.

Además, recolectan una gran cantidad de datos sobre el perfil de los usuarios y sus preferencias, algo especialmente valioso para las marcas.

Protagonista menor del streaming de pago, Fox juega aún más la carta de la televisión gratuita.

Tras haber absorbido, en 2020, la start-up de streaming gratuito Tubi, el grupo dirigido durante mucho tiempo por Rupert Murdoch (hasta 2023) se hace con la oferta propia de Roku, que da más de 500 canales de libre acceso.

Antes considerados actores insignificantes frente a los gigantes de pago como Netflix o Disney, los grandes nombres del streaming gratuito ocupan actualmente un lugar fundamental en el panorama audiovisual, como Tubi, que cuenta con más de 100 millones de usuarios.

Muy apreciados por los jóvenes telespectadores, captan importantes ingresos publicitarios.

El analista de Emarketer Ross Benes ve lógica en el acuerdo.

"Resta saber cómo se integrará la combinación de una empresa de streaming que innova digitalmente con un conglomerado mediático arraigado en activos tradicionales", dijo Benes. "Pero la estrategia tiene sentido y está en sintonía con la consolidación continua que se está produciendo en el streaming".