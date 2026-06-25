Francia busca honrar al afligido Deschamps ante Noruega, dice Tchouaméni

Francia buscará que su entrenador, Didier Deschamps, se sienta "lo más orgulloso posible" en su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 contra Noruega, dijo este jueves el volante Aurélien Tchouaméni

El seleccionador francés regresó el martes a su país tras el fallecimiento de su madre y no estará en el juego que bajará el telón del Grupo I el viernes en Foxborough, Massachusetts, donde chocarán dos selecciones ya clasificadas a dieciseisavos de final

"Es un momento difícil para todos. Nuestro objetivo es hacerlo sentir lo más orgulloso posible", dijo el centrocampista del Real Madrid ante los periodistas en la base de Francia cerca de Boston

Deschamps asistirá al funeral de su madre el mismo día en que los Bleus enfrentarán a los Vikingos de Erling Haaland. Luego retornará a Estados Unidos para reencontrarse con su plantilla

"Pienso mucho en Didier y en su familia. Estamos profundamente afectados por lo que ha sucedido", dijo por su parte Guy Stéphan, el asistente de Deschamps, que dirigirá al equipo en el Gillette Stadium

"Solo intento que una situación difícil sea lo más normal posible", agregó

Para Deschamps, la triste noticia llegó un día después de que Francia venciera 3-0 a Irak en Filadelfia. El segundo triunfo en dos partidos del torneo le aseguró la clasificación a dieciseisavos

"Didier me llamó temprano por la mañana, así que fui a verlo a su habitación", contó Stéphan. "Me dio la mala noticia y, muy rápidamente, me pidió que dirigiera al equipo hasta que regrese, lo cual será el sábado"

Stéphan, de 69 años, ya se había hecho cargo de la selección gala en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA en 2022, tras el fallecimiento del padre de Deschamps

"Siento que no es aquí donde debo estar, delante de ustedes. Mi lugar está en el campo de entrenamiento", añadió el asistente. "Es una situación cruel para Didier y su familia, así que tenemos que centrarnos en superar este tercer partido"

Francia y Noruega están empatadas a seis puntos cada una y ambas ya están clasificadas. Pero los Bleus tienen una mejor diferencia de goles, así que avanzarán como primeros de grupo con un empate

La ganadora del Grupo I se medirá en segunda ronda fase contra una selección que termine tercera, en East Rutherford (Nueva Jersey), el martes. La segunda clasificada jugará ese mismo día en Dallas contra el segundo del Grupo E

El central del Arsenal William Saliba será baja de los franceses, ya que arrastra un problema de espalda. Stéphan indicó que Maxence Lacroix, del Crystal Palace, lo reemplazará en el once inicial