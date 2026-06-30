Francia debe "tomar en serio" a Paraguay, dice Mbappé

El astro de Francia Kylian Mbappé consideró este martes que Paraguay es un rival que les Bleus deben "tomar en serio" en los octavos de final del Mundial 2026.

Mbappé marcó dos goles en el triunfo 3-0 de Francia sobre Suecia en los dieciseisavos de final, en East Rutherford, Nueva Jersey.

Y ahora la selección dirigida por Didier Deschamps se cruzará en la próxima fase con Paraguay, verdugo de Alemania en los penaltis.

"Han demostrado ser un equipo al que hay que tomarse en serio", dijo Mbappé en declaraciones a la transmisión oficial de TV del partido. "No hay partidos fáciles en el Mundial".

El atacante del Real Madrid llegó a 18 goles en su historial en la Copa del Mundo. Queda solo por detrás del argentino Lionel Messi, que lleva 19.

"Sé quién soy y sé lo que tengo que hacer, pero no soy solo yo. Todo el equipo es perfectamente consciente de lo que tenemos que hacer aquí", expresó.

Sacó buenas conclusiones.

"Comenzó una nueva competición y hemos jugado bien", aunque "tuvimos un inicio algo tímido", declaró Mbappé.

"Tuvimos ocasiones que podríamos haber aprovechado antes, pero así es el fútbol. Conseguimos marcar y controlamos el partido", continuó.

Tras abrir su cuenta este martes, Mbappé se fundió en un sentido abrazo con Deschamps.

"Refleja el espíritu de este grupo. Es nuestro ADN. Estamos todos juntos en esto. Sabemos que el entrenador ha pasado por una situación muy dura", dijo.

"Hay cosas más importantes que el fútbol, pero él necesita saber y sabe que nunca estará solo", remató.