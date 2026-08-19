El delito que pone en alerta a la CBP: incautan más de US$8 millones en productos falsificados en menos de un mes

En varias operaciones realizadas en menos de un mes, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron más de 8 millones de dólares en productos falsificados. A través de un comunicado, alertaron a los estadounidenses sobre los riesgos de comprar mercadería falsa y explicaron cómo evitarlo.

La CBP incauta relojes y productos falsificados valuados en más de US$8 millones

El 30 de julio, agentes de la CBP interceptaron en las instalaciones de envío exprés de Indianápolis un cargamento que contenía 96 relojes falsificados, con marcas registradas de Swatch, Audemars Piguet y Rolex. El envío, procedente de Hong Kong, se dirigía a una residencia en Ohio, informaron las autoridades.

A finales de julio, los agentes de la CBP interceptaron un cargamento que contenía 96 relojes falsificados @dfonewyork

En una revisión exhaustiva, los Centros de Excelencia y Experiencia, los expertos en comercio de la agencia, determinaron que los artículos no eran auténticos y fueron incautados por falsificar marcas registradas. Si los relojes hubieran sido originales, el precio de venta al público sugerido por el fabricante habría superado los US$4,5 millones.

Posteriormente, a través de un comunicado de prensa, la CBP indicó que los agentes del Equipo de Control Comercial del Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, Texas, confiscaron US$3,7 millones en productos falsificados.

Los cargamentos incluían ropa de la Major League Baseball (MLB) y Nike, bolsos Louis Vuitton, gafas de sol Cartier y sistemas informáticos Jaguar Land Rover. De acuerdo con las autoridades, la mayoría de los envíos procedían de China y tenían como destino lugares tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

“Los agentes de la CBP se mantienen vigilantes para proteger al consumidor estadounidense y estamos comprometidos a detener el contrabando de productos falsificados”, declaró al respecto Roderick Hudson, director del puerto de la CBP.

Entre los productos falsificados que incautó la CBP de Houston se incluye ropa falsificada de la Major League Baseboll (MLB) y Nike, bolsos Louis Vuitton, gafas de sol Cartier y sistemas informáticos Jaguar Land Rover CBP

Productos falsificados en EE.UU.: los riesgos económicos, sanitarios y legales que advierte la CBP

Las falsificaciones de marcas populares se venden habitualmente en plataformas de venta en línea y mercados. Los funcionarios remarcaron que estos productos falsificados no solo se fabrican en entornos no regulados y potencialmente explotadores en el extranjero, sino que las ganancias de su venta “financian al crimen organizado”.

En un apartado dentro de su portal, la CBP menciona los siguientes riesgos de comprar productos falsos:

Economía : cada vez que se compra un producto falsificado, una empresa legítima pierde ingresos. Esto se traduce en pérdidas de ganancias y la pérdida de empleos en Estados Unidos.

: cada vez que se compra un producto falsificado, una empresa legítima pierde ingresos. Esto se traduce en pérdidas de ganancias y la pérdida de empleos en Estados Unidos. Salud : muchos artículos falsificados están fabricados con materiales o componentes de baja calidad y pueden ser perjudiciales para la salud. Esto incluye productos de consumo como pasta de dientes, champú, maquillaje o perfume; medicamentos falsificados a los que les faltan los ingredientes activos necesarios o que contienen fentanilo u otros opioides; y piezas de automóviles falsificadas.

: muchos artículos falsificados están fabricados con materiales o componentes de baja calidad y pueden ser perjudiciales para la salud. Esto incluye productos de consumo como pasta de dientes, champú, maquillaje o perfume; medicamentos falsificados a los que les faltan los ingredientes activos necesarios o que contienen fentanilo u otros opioides; y piezas de automóviles falsificadas. Consecuencias legales: adquirir mercancía apócrifa es ilegal, y transportarla dentro y fuera de Estados Unidos puede acarrear sanciones civiles o penales. Los consumidores pueden ser multados, incluso si no tenían intención de importarla. Las sanciones penales por estas acciones pueden incluir multas de hasta US$2 millones, 10 años de prisión o ambas.

En general, las falsificaciones se detectan por su baja calidad. Las etiquetas despegadas, la tinta de mala calidad o los errores de impresión en el empaque, así como los artículos mal embalados en la caja, pueden indicar que el producto adquirido no es legítimo.

A su vez, la ropa y los bolsos falsificados pueden presentar costuras deficientes o irregulares y logotipos con tamaños o diseños incorrectos. Los dispositivos electrónicos falsificados suelen tener una batería de corta duración y se sobrecalientan con frecuencia.

“Los productos falsificados son artículos de mala calidad que cuestan a las empresas estadounidenses miles de millones de dólares al año, a la vez que privan a nuestro país de empleos e ingresos fiscales”, señaló Hudson.

Especialistas de la CBP se encargan de analizar y detectar mercancías ilegales que intentan ingresar a Estados Unidos.

Cómo detectar productos falsificados: cuatro recomendaciones de la CBP para comprar de forma segura

Al margen de los riesgos de comprar mercadería apócrifa, la agencia detalló en el comunicado que más del 90% de las incautaciones de productos falsificados se producen en el correo internacional y en los servicios de mensajería urgente.

Según las autoridades fronterizas, los bolsos, carteras, ropa, calzado, relojes, joyas y productos electrónicos de consumo presentan un mayor riesgo de falsificación.

Para evitar comprar productos falsificados, la agencia instó a los consumidores a seguir ciertas medidas:

Adquirir los productos directamente del titular de la marca o de distribuidores autorizados.

Leer las reseñas del vendedor y verificar que tenga un número de teléfono estadounidense que funcione y una dirección que permita contactar al vendedor al comprar en línea.

Consultar la Guía de la CBP para la concientización sobre la falsificación en el comercio electrónico.

Recordar que si el precio de un producto parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.

Para denunciar presuntas falsificaciones, las personas pueden visitar el portal electrónico de denuncias o llamar al 1-800-BE-ALERT.