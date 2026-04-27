Francia dice que Irán debe hacer "grandes concesiones" para terminar la crisis con EE. UU. e Israel

El canciller de Francia dijo el lunes que Irán debe prepararse para hacer "grandes concesiones" para terminar la crisis iniciada por los ataques de Estados Unidos e Israel.

"No habrá una solución duradera a esta crisis mientras el régimen no acepte grandes concesiones y un cambio radical de postura", dijo el canciller francés, Jean-Noël Barrot, al Consejo de Seguridad de la ONU.

Barrot aseguró que Irán debe mostrar la forma de que haya una "coexistencia pacífica (...) con su entorno regional y que el pueblo iraní sea capaz de construir libremente su propio futuro", meses después de que el Estado clerical reprimiera fuertemente masivas protestas.

Barrot asistió a una sesión citada por Baréin en la que decenas de países hicieron un llamado conjunto a Irán para que reabra por completo el estrecho de Ormuz, la puerta de entrada al Golfo y punto de tránsito de una quinta parte del crudo del mundo.

En respuesta al ataque, Irán reforzó su control sobre el estrecho y aseguró que impondrá un sistema de peajes, lo que desafía las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, ante el fuerte aumento de los precios del petróleo.

Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, dijo que Irán violó el derecho internacional al colocar minas en el estrecho.

"Teherán admite estos crímenes (...) pero también admite que no sabe dónde están las minas", afirmó.

Trump también ha criticado a los miembros de la OTAN por no respaldar a Estados Unidos en la guerra, para la que no les consultó previamente.

Pero Waltz afirmó ante el Consejo de Seguridad: "Ahora es el momento para que una coalición de socios afines dé un paso al frente y entre en acción con capacidades reales y ayude".

Aunque Barrot denunció las acciones de Irán, también culpó a Estados Unidos e Israel por empezar una guerra "sin un objetivo claramente definido y al margen del derecho internacional".

"Pero el régimen iraní tiene una responsabilidad abrumadora en esta situación", agregó.