Francia necesita su "mejor versión" para vencer a Marruecos, dice Deschamps

Francia necesita de su "mejor versión" para derrotar a Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026, dijo el miércoles el seleccionador galo, Didier Deschamps, quien destacó las "individualidades de primer nivel" del equipo africano.

Franceses y marroquíes se enfrentarán el jueves en Foxborough, cerca de Boston, en un juego que se presenta como uno de los más atractivos de la ronda de los ocho mejores.

Los Bleus son probablemente la selección favorita para conquistar la corona en Norteamérica, mientras que los Leones del Atlas han sido el gran equipo africano de los últimos años.

"Es un combinado excelente que atesora individualidades de primer nivel. Están aquí para ganar, les gusta tener la pelota, atacar, meter goles y por ello tenemos que estar listos para dar nuestra mejor versión mañana", dijo el entrenador francés en rueda de prensa.

Deschamps, de 57 años, aseguró que no piensa en si el juego del jueves será su último como seleccionador de Francia, un cargo que dejará apenas finalice la participación francesa en Norteamérica 2026.

"Yo vivo para la victoria y me centro en el equipo marroquí para poder ganar este partido", aseguró en el Gillette Stadium.

El timonel galo, campeón mundial como jugador en 1998 y como entrenador en 2018, destacó la fortaleza mental de su capitán, Kylian Mbappé.

El astro del Real Madrid fue blanco de comentarios racistas de una senadora paraguaya, luego de la apretada victoria francesa por 1-0 ante la Albirroja el sábado en octavos de final.

Los ataques fueron condenados por la FIFA y autoridades mundiales como la ONU.

"Es un chico muy fuerte mentalmente y físicamente. Está concentrado en el partido de mañana, que va a ser muy duro porque hay dos equipos de calidad", sostuvo el DT.

Deschamps dijo, por otro lado, que el mediocampista Aurélien Tchouaméni "se siente mejor" de su lesión en el muslo, pero no confirmó si podrá jugar contra Marruecos.

El jugador del Real Madrid se ausentó contra Paraguay y Manu Koné tomó su lugar.

El seleccionador francés también confirmó que la FIFA no retiró la tarjeta amarilla del atacante estelar Michael Olise recibida durante el triunfo ante Paraguay.

Al día siguiente del partido, la federación francesa solicitó la anulación de la cartulina por considerar inexistente la infracción por la que fue sancionado.

Al haberse rechazado el recurso, si Olise recibe otra amarilla contra Marruecos, quedará suspendido en caso de que Francia avance a la semifinal.

Bradley Barcola y Manu Koné, también amonestados contra Paraguay, se arriesgan a la misma suspensión.