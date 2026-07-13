Francia "no teme a nadie", avisa Rabiot

Francia "no teme a nadie", dijo su volante Adrien Rabiot este lunes, víspera de enfrentar a España en semifinales del Mundial de Norteamérica 2026, respondiendo de esa manera a Lamine Yamal, que había señalado que no tenía miedo de los Bleus.

"No tememos a nadie, evidentemente. Por el camino que hemos tenido, creo que llegamos a una semifinal en las mejores condiciones posibles", al partido del martes en Arlington, vecina a Dallas, aseguró Rabiot. "Pienso que difícilmente podríamos haber llegado en mejores condiciones".

De esta manera, el volante de los Bleus dio respuesta al atacante español Lamine Yamal, que había iniciado el viernes las hostilidades con mensajes a través de los medios de prensa.

"Si Francia debe temer a alguien, es a nosotros", soltó el juvenil que este lunes cumplió 19 años al micrófono de la televisión española TVE. "Fuimos nosotros quienes les eliminamos la última vez. Ya veremos qué pasa".

El astro del Barcelona agregó: "Hay dos opciones, que ellos lleguen a tres finales seguidas (del Mundial) o que nosotros les ganemos tres veces seguidas, vamos a ver qué ocurre. No tenemos ningún miedo".

Rabiot, pilar del centro del campo de los Bleus, afirmó también que "no habrá un plan anti-Yamal", verdugo de la selección francesa en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y de la Liga de Naciones en 2025 (5-4).

"Nos concentramos en la selección española. No nos centramos en un solo jugador. Sabemos que son peligrosos en todos los aspectos, ya sea él, ya sea en ataque, en la posesión del balón, en los pequeños espacios cerca del área, en el juego combinado. Así que hay que centrarse en eso y no creo que necesariamente en una individualidad", detalló.

Rabiot, del AC Milan, insistió también en la "ósmosis" y la "cohesión" que reinan en el seno de los Bleus.

"Está el hecho de convivir bien. Fuera del campo, todo funciona muy bien y creo que eso representa una gran parte de este éxito. También hay cosas que nos han unido, por ejemplo, las dificultades que ha vivido el seleccionador (Didier Deschamps perdió a su madre al inicio del torneo)", señaló Rabiot.