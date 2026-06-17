Francia se siente cómoda en su papel de favorita

Mbappé como detonador, Olise como regulador y una defensa central implacable: Francia mostró el martes ante Senegal (3-1) la cara que se espera de una favorita al título mundial, pese a un inicio tenso, y dejó señales alentadoras para el resto del torneo

Mbappé, puntual a la cita

Al término de los partidos de preparación contra Costa de Marfil (derrota 2-1) e Irlanda del Norte (3-1), en los que Kylian Mbappé se había quedado en blanco, Didier Deschamps declaró con picardía que su capitán le había prometido que se estaba reservando para el Mundial.

El delantero del Real Madrid cumplió su promesa y marcó dos veces el martes, agrandando un poco más su leyenda con el récord de goles con la selección (58).

Una prueba de su lugar singular en los anales del fútbol francés y de los vínculos especiales que lo unen a una competición que lo convirtió en una estrella planetaria.

Tras su frustrante temporada sin títulos en Madrid, Mbappé lo ha apostado todo al Mundial. Sabía que estaba bajo la lupa y no se vino abajo, aunque necesitó muchas ocasiones antes de batir por partida doble al portero senegalés Edouard Mendy.

"Sabemos por qué estamos aquí, sé por qué estoy aquí, para ayudar al equipo, para intentar escribir una gran página en la historia de la selección francesa con mis compañeros. Sabemos que el camino será muy largo, pero estamos preparados", declaró.

Ya está lanzado en este Mundial que está decidido a marcar con su impronta. Con 14 tantos en tres ediciones, tiene ahora en el punto de mira el récord de goles en fases finales, que comparten actualmente Miroslav Klose y Lionel Messi (16).

Su duelo a distancia con el astro argentino, que horas después marcó un triplete contra Argelia, se anuncia apasionante.

Olise lo cambia todo

La llegada de Michael Olise ha cambiado radicalmente la cara del equipo.

Fue precisamente para aprovechar sus cualidades excepcionales que Deschamps dio un giro táctico en marzo de 2025, optando por un esquema más ofensivo en 4-2-3-1.

El jugador del Bayern Munich volvió a demostrarlo siendo, gracias a su técnica exquisita, visión de juego y sentido del pase, un protagonista determinante del triunfo de los Bleus.

Titubeante como el resto de sus compañeros en la primera parte, se soltó tras el descanso gracias a un oportuno reacomodo hacia el centro, ofreciendo una magnífica asistencia a Mbappé para abrir el marcador.

Con un Olise a este nivel, Francia no tiene demasiados motivos para preocuparse en este Mundial.

"Gracias a su control del balón y a su capacidad de pase, hemos podido encontrar a los delanteros. Cuanto más toca el balón, mejor. Eso nos ha dado fluidez, más peligro y eficacia con Kylian", señaló el seleccionador.

"Jugar con Michael es muy fácil. Es un jugador que siempre tiene la cabeza levantada. Hay que ofrecerle soluciones. Siempre tiene esa voluntad de jugar hacia adelante, de servir a sus compañeros. Sabía que me iba a ver cada vez que hiciera movimientos", elogió el capitán.

El exitoso paso de Olise por el puesto de mediapunta resalta por contraste las dificultades del Balón de Oro Ousmane Dembélé, muy lejos de su mejor nivel, ya sea en la derecha o por detrás de Mbappé, y que sigue teniendo muchos problemas para brillar y ubicarse en la selección.

Un eje de trabajo importante para Deschamps en los próximos días.

Una pareja de centrales implacable

Durante una primera parte muy complicada para los franceses, el eje de la defensa, formado por la dupla Dayot Upamecano-William Saliba, mostró una solidez implacable.

Harán falta delanteros de otro calibre para volver a ponerla a prueba, pero la pareja tiene pocos equivalentes en la escena mundial.

Los costados constituyen, en cambio, las principales dudas del equipo. Jules Koundé, que viene de una temporada muy complicada y lastrada por las lesiones en el FC Barcelona, sufrió muchísimo por la derecha, al igual que Theo Hernández por la izquierda.

Habrá que ver si Deschamps mantiene la confianza en ellos o si está dispuesto a sustituirlos para probar otras soluciones (Malo Gusto o Warren Zaire-Emery a la derecha, Lucas Digne a la izquierda) ya desde el partido contra Irak, el lunes.