Francia supera con lo justo 1-0 a Paraguay y avanza a cuartos del Mundial

Sin que le sobrara nada, Francia superó la muralla defensiva de Paraguay, al que venció 1-0 este sábado en Filadelfia, y avanzó a cuartos de final del Mundial, donde le espera Marruecos.

Kylian Mbappé, inseparable de su romance con el gol y de la cacería a Lionel Messi, explotó en mil pedazos el cerrojo albirrojo con un solitario gol desde el punto blanco en el minuto 70.

Su séptima anotación, que lo iguala con el astro argentino en la artillería de Norteamérica 2026, permitió que los grandes favoritos al título se citen con los Leones del Atlas el jueves en Boston, por el pase a la semifinal.

La selección marroquí, que venció más temprano al coanfitrión Canadá (3-0) en Houston, cayó ante los Bleus en las semis de Catar 2022, en la mejor participación de un equipo africano en una Copa del Mundo.

El Paraguay que dirige Gustavo Alfaro vendió muy cara la derrota en su regreso a la cita máxima del fútbol, en la que no decía presente desde 2010.

Demostró que haber eliminado a Alemania en dieciseisavos fue de todo menos casualidad, pero su falta de aspiraciones ofensivas deja a Sudamérica con apenas tres representantes en liza: Argentina, Brasil y Colombia.

El entrenador argentino supo desactivar durante casi todo el partido el explosivo tridente Mbappé-Olise-Dembélé, autores de 11 de los 15 goles franceses en la Copa del Mundo 2026.

Pero el desequilibrio del revulsivo Désiré Doué, derrumbado en el área por Diego Gómez, hizo volar por los aires las aspiraciones de los albirrojos de tumbar a otro gigante en Estados Unidos.

Alineaciones:

Paraguay: Orlando Gill - Juan Cáceres, Víctor Velázquez, Gustavo Gómez (cap), Omar Alderete (José Canale 58), Junior Alonso - Diego Gómez (Maurício 71), Adrián Cubas, Matías Galarza, Miguel Almirón (Gabriel Avalos Stumpfs 71) - Julio Enciso (Gustavo Caballero 61). DT: Gustavo Alfaro.

Francia: Mike Maignan - Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne - Kouadio Koné, Adrien Rabiot - Ousmane Dembélé (Ryan Cherki 84), Michael Olise, Bradley Barcola (Désiré Doué 61) - Kylian Mbappé (cap). DT: Didier Deschamps.