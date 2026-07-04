Trump celebra los 250 años de EE.UU. con un show patriótico marcado por el calor, la seguridad y la polémica

WASHINGTON.- Los grandilocuentes festejos por los los 250 años de la independencia de Estados Unidos que se cumplieron este sábado, envueltos en controversias y críticas por el sello personalista que les imprimió Donald Trump, tendrán esta noche su cierre con un discurso del presidente norteamericano en un espectáculo en el emblemático National Mall de esta capital que volvería a ubicarlo en el centro de la escena.

El mandatario, quien el viernes lideró otro evento en el Monte Rushmore para recordar la emancipación norteamericana del Imperio Británico, había prometido un extenso discurso (pautado para las 22.45, hora argentina) pese a la agobiante ola de calor que azota a Washington, y que estaría seguido del ”mayor espectáculo de fuegos artificiales de la historia”. Antes, decenas de aeronaves militares y hasta el nuevo Air Force One obsequiado por Qatar surcaron los cielos de Washington como parte del show.

Las celebraciones en la Gran Feria Estatal Estadounidense en el National Mall, el 2 de julio de 2026, en Washington. Rod Lamkey - FR172078 AP

Los festejos del 4 de julio en el National Mall, donde el gobierno republicano montó la Gran Feria Estatal Estadounidense, son el punto cúlmine de una celebración de varias semanas que fue transformada por Trump en una exaltación de su propia figura y que generó amplias críticas de sus opositores por su carácter divisivo.

El propio magnate había presentado su discurso como “el mitin de Trump más espectacular de todos”. El evento además está marcado por las altísimas temperaturas que afectan a la capital -que incluso obligaron a cambios y cancelaciones en la agenda-, un imponente operativo de seguridad y la amenaza de tormentas eléctricas.

El presidente Donald Trump, en el Monte Rushmore, el 3 de julio de 2026. ap - AP

Los organizadores del Desfile del Día de la Independencia del Servicio de Parques Nacionales en Washington cancelaron el evento anual que estaba programado para este sábado ante previsiones de que la sensación térmica superara con holgura los 40°C.

El viernes, en tanto, la Gran Feria Estatal Estadounidense cerró durante cuatro horas debido al calor. Y en Filadelfia, donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776, se canceló el desfile, que sería uno de los mayores en el país por los festejos.

Celebraciones en Washington por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También se desarrollaron eventos en otras ciudades del país, como Nueva York, donde decenas de embarcaciones tradicionales -entre ellas la Fragata Libertad argentina- desfilaron por el río Hudson, frente a la Estatua de la Libertad, en homenaje a la independencia norteamericana. El vicepresidente JD Vance lideró el evento en el puerto de la ciudad.

🇦🇷 ¡La #FragataLibertad llegó a Nueva York!



Nuestra Embajadora de los Mares ya arribó a la ciudad de Nueva York para sumarse a las celebraciones por el 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.



¡Bienvenida! ⚓️🇦🇷🤝🇺🇸 pic.twitter.com/OvUeYHZuH5 — Consulado General Argentino en Nueva York (@ARGenNewYork) July 4, 2026

Según los expertos, las temperaturas extremas en la costa este convertirían a este 4 de julio en el más caluroso de la historia de Washington. Unas 185 millones de personas —más de la mitad de la población del país— estuvieron bajo alertas por calor extremo el viernes (hasta 46°C en algunas zonas), informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El viernes por la noche, en vísperas del 250º aniversario de la independencia, Trump volvió al Monte Rushmore, el icónico monumento nacional en Dakota del Sur, luego de varios años de fantasear con la idea de sumar su rostro en granito a los de los expresidentes George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.

El presidente Donald Trump, junto al Mount Rushmore Alex Brandon - AP

De hecho, hace solo un mes Trump generó revuelo entre detractores y partidarios al publicar en su red Truth Social una imagen generada por Inteligencia Artificial en la que sumó su cara esculpida en el monumento.

“No habría mejor incorporación al emblemático Monte Rushmore que la del 45º y 47º presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, señaló mediante un comunicado, desafiante, una de las voceras de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

En una tarima montada frente al monumento, con los rostros de los exmandatarios iluminados, Trump afirmó que Estados Unidos es “la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia”, presentó la fundación del país como “un acontecimiento único en la historia de la humanidad” y reivindicó el legado de los padres fundadores y la Declaración de Independencia de 1776.

Statue of Liberty, skyscrapers and a flotilla of ships - the Red Arrows over New York in a huge international flypast this morning, celebrating the Fourth of July with the American people on the 250th anniversary of independence.#RedArrows | #RAF | #NewYork | #America250 pic.twitter.com/sbVcj4n3bC — Red Arrows (@rafredarrows) July 4, 2026

Luego, con un tono político de mayor actualidad, lanzó una dura crítica contra el “resurgimiento del comunismo” en Estados Unidos, al que definió como “el enemigo de la libertad, la Constitución y el 4 de julio de 1776”. En las últimas semanas el presidente ha hecho varias referencias en ese sentido ante el avance de candidatos demócratas socialistas, como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. “No permitiré su expansión”, desafió el presidente.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pronunció un discurso para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos en el Ayuntamiento en Nueva York. Anna Connors - Pool The New York Times

En Nueva York, por su parte, Mamdani pronunció un discurso en el que describió a Estados Unidos como un país de contradicciones que “trabaja cada día para alcanzar la perfección con la que fue concebida”.

Trump también tuvo pasajes en los que retomó su agenda internacional, como ya había hecho en la presentación de las celebraciones la semana pasada en Washington. Trump reivindicó la “fortaleza” del poder militar norteamericano y su capacidad de disuasión.

El presidente Donald Trump, en su discurso en el Monte Rushmore. ap - AP

“Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza tremenda a Irán. Se mueren por llegar a un acuerdo, tienen muchísimas ganas de pactar. Les dimos una semana de tregua por un funeral”, señaló, en referencia a los actos en la Gran Mosalla (mezquita) de Teherán en los que el cuerpo del líder supremo iraní abatido el primer día de la guerra, ayatollah Ali Khamenei, empezó a ser velado.

Sobre el cierre de su discurso, retomó sus promesas de engrandecer el futuro del país basado en el liderazgo tecnológico, la expansión de la exploración espacial y la independencia energética. “Esto no es un final, es el comienzo de la edad dorada de Estados Unidos”, afirmó.