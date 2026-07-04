Francia supera con lo justo el escollo paraguayo y avanza a cuartos del Mundial

Tuvo que llegar un penal tardío para que el gran favorito noqueara al maestro de la defensa. Pero Francia pudo derrumbar 1-0 a Paraguay este sábado en Filadelfia y avanzar a cuartos de final del Mundial 2026, donde le espera Marruecos.

Kylian Mbappé, sin dar tregua a su romance con el gol ni a la cacería de Lionel Messi, explotó en mil pedazos el cerrojo albirrojo con un solitario gol de penal en el minuto 70.

Su séptima anotación, que lo iguala con el astro argentino en la artillería de Norteamérica 2026, permitió que los grandes favoritos al título se citen con los Leones del Atlas el jueves en Foxborough, cerca de Boston, por el pase a la semifinal.

La selección marroquí, que venció más temprano al coanfitrión Canadá (3-0) en Houston, cayó ante los Bleus en las semis de Catar 2022, en la mejor participación de un equipo africano en una Copa del Mundo.

El Paraguay que dirige Gustavo Alfaro vendió muy cara su derrota en su regreso a la cita máxima del fútbol, un torneo en el que había participado por última vez en 2010.

Demostró que haber eliminado a Alemania en dieciseisavos fue de todo menos casualidad, pero su falta de aspiraciones ofensivas deja a Sudamérica con apenas tres representantes en liza: Argentina, Brasil y Colombia.

- Llevar al extremo -

Los guaraníes, sin embargo, amagaron con repetir la jornada épica de la fase anterior frente a los 68.324 asistentes al estadio de Filadelfia, considerada la cuna de la independencia de Estados Unidos, lograda hace exactamente 250 años.

La contienda estuvo precedida de una ceremonia artística para conmemorar la gesta. El show finalizó con una explosión de humo azul, blanco y rojo, los colores de la bandera estadounidense pero también de la francesa y la paraguaya.

La igualdad de colores exhibida en el techo del Lincoln Financial Field, abrasado por una temperatura de 37 °C, se trasladó al campo, donde los albirrojos sintieron el arropo de miles de compatriotas que los alentaron al grito de "¡Albirroja!".

Gustavo Alfaro, maestro de la autodefensa, logró desarmar al feroz tridente ofensivo de Mbappé-Olise-Dembélé, autores de 11 de los 15 goles de los Bleus en Norteamérica.

El atacante francés restante, Bradley Barcola, también fue engullido por una zaga que actúa como un solo cuerpo y que incluso amagó con herir al contragolpe, aunque sus intentos se estrellaron con el imperial Dayot Upamecano.

Fuerte y veloz, el central galo evitó que la joya paraguaya, Julio Enciso, se aproximara a Mike Maignan, un mero espectador en la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL, cuyas sombras al menos lo protegieron del sol irreductible.

- Doué explota la muralla -

Las altas temperaturas de los últimos días provocaron que las autoridades del estado de Pensilvania lanzaran una alerta por calor extremo.

Los jugadores sintieron la amenaza y en las pausas de hidratación se refrescaron colocándose toallas frías o tubos de enfriamiento en los cuellos.

Con las tres fieras de ataque encadenadas, los mediocampistas Adrien Rabiot y Manu Koné, reemplazo de última hora del lesionado Aurélien Tchouaméni, asumieron la labor de perturbar al portero Orlando Gill.

El héroe paraguayo en los penales ante Alemania fue realmente exigido apenas entrado el segundo tiempo (55'), con un disparo lejano de Koné que envió al córner.

Los franceses tuvieron muy poca pólvora para tanta posesión (76%), pero encontraron recompensa a su desgaste físico gracias al ingreso de Désiré Doué por el intrascendente Barcola a la hora de juego.

Poco después de pisar tierra, el extremo del PSG sacudió el césped filadelfiano al eludir a tres rivales y ser derrumbado por el volante Diego Gómez dentro del área.

El partido siguió su curso un par de minutos hasta que el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev recibió el llamado del VAR, revisó la jugada y decretó el penal.

Mbappé, que a lo largo de la contienda tuvo encontrones con los sudamericanos, cobró a su derecha y Gill voló para el lado contrario.

Pudo ampliar luego la cuenta (90+6') con un doble remate que hizo lucir al guardameta guaraní, quien seguramente será el rostro más recordado de un Paraguay que regresa a casa tras vender cara su eliminación.