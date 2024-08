Fraudes con tarjeta de crédito más comunes y los lugares donde ocurren con mayor frecuencia

Escuchar

Utilizar tarjetas de crédito suele ser muchísimo más práctico que cargar con grandes sumas en efectivo. Además, a diferencia de este medio de pago, las compras con tarjetas tienen muchos beneficios como descuentos y la posibilidad de ganar millas áreas, puntos, entre otras posibilidades.

Sin embargo, es un medio de pago que tiene algunos riesgos asociados. Según la Comisión Federal de Comercio, hubo más de 100.000 denuncias de robo o fraude con tarjeta de crédito tan solo en 2023, cifra que es un 35% más alta si se la compara con el 2021. Por este motivo, es clave tomar medidas preventivas.

Cómo prevenir el fraude con tarjetas de crédito

Según la especialista Kat Tretina le describió a Forbes, las tarjetas de crédito cuentan con una gran variedad de funciones de seguridad que permiten mantener a salvo la información personal durante las transacciones.

La experta aconseja que las personas siempre deben verificar si hubo alguna actividad inusual, además de tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Establecer alertas de fraude: la mayoría de los emisores de tarjetas permiten configurar distintas alertas como, por ejemplo, recibir correos electrónicos o mensajes de texto cuando se realicen cargos sospechosos. Esto permite que, si un tercero accede a información personal, las notificaciones alertan al damnificado y le permite tomar medidas rápidamente

Utilizar pagos sin contacto o con el teléfono: los pagos sin contacto y con el teléfono permiten utilizar las tarjetas sin la necesidad de pasarla por la máquina ni entregarla físicamente, lo que mantiene la información más segura. Además, estas operaciones están basadas en códigos de un solo uso para completar la compra, en lugar de los datos de la cuenta, lo que protege aún más la información

Chequear los estados de cuenta: la especialista aconseja chequea la cuenta de tarjeta de crédito con regularidad por lo menos una vez al mes. En el caso de que se detecte una operación no autorizada, se debe dar aviso a la empresa. Además, recuerda que la FTC establece que, por ley, los usuarios no son responsables por operaciones superiores a US$50 en transacciones no autorizadas con tarjeta de crédito

Uno de los consejos para evitar el fraude con tarjeta de crédito es controlar el resumen de gastos con periodicidad Shutterstock - Shutterstock

Nuevas actualizaciones de seguridad contra el fraude

Según informó Yahoo Finance, los emisores y las redes de tarjetas están trabajando en mejoras de seguridad para que realizar transacciones con tarjetas de crédito sea más eficiente y seguro. Entre los cambios, detallan los siguientes: más opciones de pagos con un clic y la implementación de la biometría.

Más opciones de pagos con un clic

De esta forma, las empresas buscan que sea más común agregar tarjetas en las aplicaciones y realizar pagos con un clic, en lugar de ingresar la información de forma manual. Otra de las formas que se contempla son los pagos por proximidad, por los que se acerca la tarjeta a un dispositivo y se realiza un pago persona a persona

Estas nuevas funciones no solo facilitarán la gestión digital de la tarjeta de crédito, sino que los pagos sin contacto se basan en la generación de un código para la transacción en lugar de utilizar el número real de la tarjeta. Esto genera otra capa de protección contra posibles estafadores.

Implementación de la biometría

Al igual que el uso de la huella dactilar o el reconocimiento facial para iniciar sesión en el celular, se podrá usar datos biométricos similares cuando se opere en línea, según lo informado por Yahoo Finance.

Tres lugares con mayor riesgo de fraude con tarjetas de crédito

Restaurantes y bares

Mayormente, abonar la cuenta de un restaurante implica entregar la tarjeta de crédito a un mesero. Esto, según la visión de la experta, le da la oportunidad a un tercero de copiar los datos de la tarjeta y utilizarla para hacer operaciones no autorizadas.

Según la experta, en los restaurantes es uno de los lugares donde no es muy seguro pagar con tarjeta de crédito Chay_Tee - Shutterstock

En estos casos, desde Yahoo Finance sugieren que se use dinero en efectivo, pagos móviles o quiscos de pago automáticos para evitar el robo de datos. Además, se debe controlar el resumen luego de pagar para comprobar que no haya compras inesperadas.

Cajeros automáticos que no pertenezcan a un banco

La especialista señala que una gran cantidad de compañías tienen cajeros automáticos propios, lo que les permite a sus clientes una forma de retirar dinero en efectivo. Sin embargo, en ocasiones, advierte que estos no son seguros.

Estos son propensos a la clonación de datos, es decir, que los delincuentes instalan dispositivos que les permite acceder a los datos de los usuarios. Luego, los utilizan para crear tarjetas falsas y realizar transacciones no autorizadas.

Por este motivo, la experta aconseja limitarse al uso de cajeros automáticos pertenecientes a bancos de primera línea y aquellos ubicados en lugares públicos bien iluminados y vigilados por cámaras de seguridad.

Asimismo, entre otros consejos, añade la inspección de cajeros automáticos y lectores de tarjeta, chequear el teclado, cubrirlo al ingresar el pin y utilizar tarjetas con tecnología de chip, en lugar de banda magnética.

Estaciones de servicio

Al igual que los cajeros, desde Yahoo señalan a las estaciones de servicio como un objetivo habitual de los estafadores. Según lo informado, estos pueden instalar dispositivos de clonación de datos que copian la información de una tarjeta y luego la usan para realizar compras fraudulentas.

Las estaciones de combustible suelen ser uno de los lugares más comunes en los que se pueden clonar tarjetas de crédito (AP Foto/Marta Lavandier)

Si no hay otra alternativa a la tarjeta, el FBI recomienda elegir un lugar bien iluminado. Además, cuando se usa el surtidor, se debe buscar cualquier señal de manipulación. Muchas estaciones colocan una cinta de seguridad alrededor del panel de pago, por lo que, si la cinta está rota, es posible que haya sido alterada por estafadores. En el caso de no estar seguro de que el surtidor es seguro, pero no se cuenta con combustible para llegar a otra estación, lo mejor es pagarle directamente al encargado. De esta forma, aplicando estos consejos, se disminuye la probabilidad de caer en una estafa.

