Los delincuentes se mantienen en constante acecho en internet. Si usted tiene familiares, amigos o allegados en el exterior, puede que aprovechen eso para contactarlo e inducirlo a una estafa y hasta robarle sus datos personales.

Liyaneth Osorio, una colombiana residente hace más de seis años en Estados Unidos, perdió el acceso a su cuenta de Facebook. Hackers lograron vulnerar la seguridad y apropiarse de su perfil personal. “Tomaron los contactos que tenía y empezaron a escribirles. Montaron un perfil falso en WhatsApp junto con su imagen”, relató su hermana al diario El Tiempo.

Mensajes que recibieron allegados desde un número de Estados Unidos (Foto: cortesía EL TIEMPO)

Una vez se comunicaron con sus contactos de Facebook, les solicitaban el número de WhatsApp, indicándoles que les escribirían por allí para una mejor conexión. Desde un número de teléfono que simulaba ser de Estados Unidos, algunos de sus allegados en Colombia recibieron mensajes.

“Esta semana viajo para allá. Si necesitas que te consiga cualquier cosa me dices, estamos para ayudarnos. Toda confianza”, se lee en uno de los chats en el que suplantaban a Osorio.

Las sospechosas foto de las “valijas con regalos”

El caso de Rafael es muy similar. El hombre le contó al diario colombiano que recibió mensajes de una persona, que buscaba suplantar a su amigo, que vive hace más de cinco años en Estados Unidos, con quien no habla con frecuencia.

“Me contactaron por Facebook. Era él aparentemente. Tenía dos fotos en el perfil. Me dijo que le diera mi número para agregarlo en WhatsApp. Por ahí, me dijo que necesitaba un favor”, relató.

En ambos episodios, luego de hacerles creer que estaban en comunicación con su familiar o amigo en el exterior, les aseguraban que querían hacer un envío a Colombia con regalos.

Falsas maletas que prometían enviar los sujetos (Foto: Cortesía EL TIEMPO)

“Empezaron a decirles que ella estaba enviando unas valijas a Colombia para su familia, que era una sorpresa, pero que no tenía plata en Colombia. Pedían consignar 180 dólares para que entregar las maletas. Dijeron que al llegar al país les pagaría el doble”, detalló la hermana de Liyaneth.

Los criminales les compartieron fotografías de las falsas valijas con regalos. Incluso, a Rafael le mostraron lujosos objetos. “Me dijo que necesitaba enviar unos artículos porque tenía pensado venir a Colombia, pero le daba miedo de que se le perdiera la maleta. Me mandó fotos de celulares, iPhone, portátiles, chaquetas, cámaras y relojes, entre ellos, Rolex. Yo pensé que era él porque mi amigo tiene el dinero para comprar esos objetos”, comentó Rafael a El Tiempo.

Algunas de las fotos de los 'regalos' que recibió Rafael (Foto: cortesía: EL TIEMPO)

En los chats, el hombre le insistió a Rafael que era una “sorpresa para la familia”. Para obtener compasión, hasta le aseguró que le detectaron cáncer en estado avanzado y, como última voluntad, quería que sus familiares tuvieran un “bonito recuerdo”. “Voy a empacar todo de nuevo y le envío una foto de cómo queda, la verdad es que no quiero que nadie se entere de mi viaje, pues de esto que le comenté no lo sabe nadie”, insistía.

La “confirmación” y el pago del envío de la valija de regalos

Los allegados de Liyaneth que aceptaron recibir la supuesta valija de regalos fueron contactados por un número en Colombia que simulaba ser una reconocida empresa de envíos. Les solicitaron sus datos y les indicaron cómo hacer una transferencia de US$180 o US$230.

En cambio, Rafael tuvo dudas del supuesto amigo que le pedía recibir valijas con regalos de más de 7500 dólares. “Mucha confianza si hace mucho tiempo no hablamos”, expresó.

Sujetos piden datos personales, simulando ser una empresa de mensajería internacional. (Foto: cortesía EL TIEMPO)

“Me envió una tarjeta de una empresa de mensajería, en la que piden datos, como DNI, correo electrónico, dirección”, sostuvo. “Me dijeron: ‘Estos son los datos que debe enviarme para poder mandar la encomienda, yo la pago, usted solo la recibe’”, recordó.

Rafael procedió a entregarle la información solicitada. Sin embargo, eliminó de inmediato los mensajes porque las sospechas surgieron. Buscó en Facebook la cuenta de su amigo y descubrió que el verdadero tenía decenas de fotos. Así ratificó que lo estaban suplantando. “No le contesté más. Lo bloqueé y lo reporté”.

Datos que solicitan criminales para enviar la encomienda por empresas de mensajería. (Foto: Cortesía EL TIEMPO)

Le escribió por Facebook a su amigo en Estados Unidos para alertarlo del robo, pero recibió una respuesta escueta, por lo que no sabe si ese otro perfil también está en manos de criminales. Por su parte, Liyaneth ya recuperó la cuenta de su red social y advirtió a sus amigos de las estafas. Dos de ellos cayeron y enviaron el dinero para recibir la falsa valija.

Recomendaciones para no caer en estafas por internet

Las autoridades aconsejaron reforzar las contraseñas de sus perfiles en redes u otros espacios mediante las siguientes acciones:

No use la misma contraseña en diferentes plataformas.

Habilite la autenticación en dos pasos.

Utilice un gestor de contraseñas para almacenarlas de forma segura.

Evite claves de menos de ocho caracteres.

Convierta las vocales de la contraseña en números para aumentar la seguridad.

No comparta su contraseña ni datos personales con ninguna persona Pexels

Asimismo, llaman a no brindar información personal, contraseñas, datos bancarios o similares por chat o redes sociales, mucho menos sin antes verificar con quién está hablando. Los cibercriminales pueden crear cuentas falsas, suplantar personas y atraer víctimas para que les suministren datos personales o transfieran dinero.

“Nunca envíe dinero por adelantado si no puede comprobar el vendedor o reputación. No comparta documentos o información sensible que pueda comprometer su identidad”, aconsejan en uno de sus instructivos de ciberseguridad.